Ученые разгадали тайну планеты, которой не должно было существовать

Несколько лет назад ученые выяснили, что вокруг звезды 8 Малой Медведицы, расположенной в 520 световых годах от нас, вращается большая планета, чуть больше Юпитера. Эта планета получила название 8 Малой Медведицы b. Согласно расчетам, должна была исчезнуть в результате поглощения своей звездой, однако она выжила.

Об этом пишет BBC.

Планета вращается очень близко вокруг умирающей звезды, и согласно расчетам, эта звезда должна была поглотить планету вследствие своего расширения. По словам ученых, они впервые обнаружили подобный случай и результаты исследования указывают на то, что он может быть не единственным.

Новое исследование предполагает, что планету от смерти спасла другая звезда. Астрономы пришли к выводу, что когда-то планета 8 Малой Медведицы вращалась вокруг двух звезд. Но вторая звезда уже была белым карликом, то есть это практически умершая звезда, в которую превращаются красные гиганты.

"Когда мы поняли, что планета выжила в непосредственной близости от своей гигантской звезды, это стало неожиданностью. Поскольку она исчерпала свое водородное топливо, звезда раздулась бы в 1,5 раза больше текущей орбиты планеты, полностью поглотив ее, прежде чем снизиться до своего нынешнего размера", — сказал соавтор исследования доктор Дэн Хубер.

Ранее американский планетолог Дирк Шульц-Мекач заявил, что жизнь на Марсе была обнаружена 50 лет назад, но аппараты NASA ее случайно уничтожили. Эта теория возникла из неоднозначных результатов экспериментов по выявлению жизни, проведенных спусковыми аппаратами "Викинг" в середине 70-х годов.

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