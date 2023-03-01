Ученые разгадали тайну страшного скандинавского морского чудовища

В древности моряки описывали – монстр такой большой, что корабли иногда заплывают в его пасть, воспринимая челюсти и зубы за скалы, поднимающиеся с моря.

Ученые выяснили, кем на самом деле было страшное морское чудовище "Хафгуфа" из скандинавских легенд, якобы питавшееся китами, людьми и даже кораблями.

Об этом пишет The Telegraph.

По легенде, страшное морское чудовище "Хафгуфа" из скандинавской легенды выделяло непреодолимый запах, завлекавший рыбу прямо в свою открытую пасть, пока само создание нерушимо лежало в воде, как хищный остров.

В скандинавской саге об Орваре-Оддсе 14 века говорилось, что это существо в большинстве своем держится под волнами, лишь слегка нарушая поверхность воды, чтобы открыть свои массивные челюсти и терпеливо ждать, пока добыча проплывет между ее коварными зубами.

Однако теперь исследователи считают, что древние мореплаватели рассказывали о пищевом поведении китов. Именно их в последние годы замечали на поверхности воды с широко раскрытыми под прямым углом челюстями в пассивном ожидании, пока косяки рыб заплывут прямо в рот. И такая стратегия китов работает, ведь рыбам кажется, что они нашли укрытие от хищников, но на самом деле плывут в опасность.

Фото из открытых источников

Сначала морские биологи считали, что такое поведение китов является не так давно развитой чертой. Поэтому ученые взялись искать литературу для проверки, было ли это зафиксировано раньше. Они нашли похожие сообщения, датируемые более чем 2000 лет, в древних описаниях морских чудовищ.

"Меня поразило то, что норвежское описание "Хафгуфы" очень похоже на поведение, показанное на видео с кормлением китов, но сначала я подумал, что это просто интересное совпадение", — рассказал морской археолог из Университета Флиндерса в Аделаиде, доктор Джон Маккарти.

"Когда я начал подробно изучать это и обсуждать это с коллегами, специализирующимися на средневековой литературе, мы поняли, что древнейшие версии этих мифов вообще не описывают морских чудовищ, а четко описывают разновидность китов. Тогда мы начали действительно интересоваться. Что больше мы это исследовали, тем интереснее становились связи, и морские биологи, с которыми мы общались, считали эту идею увлекательной", – рассказал Маккарти.

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В скандинавской легенде "Хафгуфа" описывается как самое большое из всех морских чудовищ, способное питаться китами, людьми и даже кораблями. Моряки говорили, что монстр такой большой, что корабли иногда заплывают в его пасть, воспринимая челюсти и зубы создания за скалы, поднимающиеся с моря.

В древненорвежском тексте 13-го века Konungs skuggsjá или "Королевское зеркало" король Хакон Хаконссон описывает нескольких китов, обитающих в исландских морях, в том числе "Хафгуфу", который "больше напоминал остров, чем живое существо".

"Хафгуфа", что в переводе означает "морской запах", оставалась частью исландских мифов до 18 века. Они часто упоминались в рассказах рядом с другими чудовищами, такими как кракен или русалки.

Напомним, исследователи из Университета науки и искусств Курасики в Японии раскрыли тайну маленькой мумии русалки, хранившейся в храме Эндзуин в Асакуте.

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