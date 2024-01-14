Ученые разгадали жуткую тайну 2000-летней мумии без головы

Ученые исследовали останки мумифицированного подростка, скончавшегося во время родов близнецов. По словам руководителя исследования Франсин Марголис, это "первая обнаруженная такого рода мумия".

О результатах исследования пишет Science Alert.

Известно, что мумифицированные останки принадлежат девушке от 14 до 17 лет, которая, вероятно, умерла во время родов примерно 2000 лет назад. Позже ее останки были забальзамированы, а обезглавленный плод был помещен между ее ног.

Более 100 лет останки находились в коллекции Смитсоновского музея, пока Марголис с коллегами не решили более тщательно их изучить. Они провели компьютерную томографию останков, чтобы измерить тазовые органы и подтвердить причину смерти, однако натолкнулись на шокирующее.

Результаты томографии показали, что в грудной полости подростка содержатся предметы, не принадлежавшие плоду, найденному рядом с останками матери. Марголис продолжила исследование вместе с антропологом Университета Джорджа Вашингтона Дэвидом Хантом: они обнаружили, что в грудной полости мумифицированного тела находились остатки второго плода – похоже, никто не знал, что девушка была беременна двойней.

Ученые отмечают, что столь странное расположение плода в грудной клетке матери остается загадкой, однако предполагают, что он переместился туда во время бальзамирования. В результате растворилась диафрагма и соединительные ткани, что позволило плоду мигрировать.

Не менее устрашающим выглядит и расположение второго плода: его голова находилась внутри родовых путей женщины, тогда как тело было завернуто и оставлено между ее ног. Марголис и Хант все еще не знают, что послужило причиной смерти матери и плода.

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