Ученые разрабатывают часы, способные фиксировать темную материю

Темная материя / © iz.com.ua

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Немецкие физики приблизились к созданию первых в мире ядерных часов, способных зафиксировать сверхслабое влияние темной материи. Уникальность разработки заключается в основном элементе устройства — изотопии тория-229, чувствительность которого может оказаться гораздо выше, чем у современных атомных часов.

Об этом пишет Сikavosti.

В отличие от классических атомных часов, измеряющих частоту колебаний электронов, новый тип работает на внутриядерных переходах — более стабильных и менее чувствительных к внешним воздействиям. Именно это, по словам исследователей, открывает новые горизонты в точности измерений и, самое главное, в поисках темной материи.

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«Темная материя обладает волнообразной природой и может влиять на массу ядер, что вызывает едва заметные сдвиги в спектре поглощения. Это и есть потенциальный сигнал ее наличия», — объясняет физик Гилад Перес из Института Вейцмана.

Расчеты показывают: даже если взаимодействие темной материи в сто миллионов раз слабее гравитации, изменения в спектре будут очевидными. И ключевым фактором станет не одно точечное отклонение, а комплексное измерение спектральных смещений.

Несмотря на сложность работы с торием-229, команда уже предложила экономичный вариант создания часов из-за метода осаждения из паровой фазы. Это значительно упрощает технологический процесс и делает проект более близким к реализации.

«Только что мы зафиксируем оползень, его характер позволит не только выявить темную материю, но и вычислить ее массу и структуру», — подчеркивает еще один участник исследования, Вольфрам Ратцингер.

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В настоящее время ученые считают ядерные часы самым перспективным инструментом для поиска темной материи, способной превзойти возможности даже самых современных технологий.

Напомним, новое исследование указывает на то, что сгустки темной материи могут действовать как звездные абажуры, почти незаметно затемняя свет от далеких звезд, когда они пролетают между ними и Землей. Если это подтвердится, такие абажуры помогут пролить свет на природу темной материи — одной из самых больших загадок космоса.