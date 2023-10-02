Ученые разрабатывают имплантат, способный вылечить рак всего за 60 дней – фото, подробности

Также он должен снизить уровень смертности на 50%.

По мнению группы ученых из Университета Райса, вылечить рак вскоре можно будет так же просто, как несколько нажатий на мобильный телефон.

Об этом пишет nypost.com.

Ученые получили 45 миллионов долларов в виде финансирования на новую систему лечения на основе имплантатов, которая может снизить уровень смертности от рака.

Средства, предоставленные Агентством перспективных исследовательских проектов в области здравоохранения, будут использованы для разработки технологии имплантации "чувствовать и реагировать" с целью улучшить результаты иммунотерапевтического лечения рака, который обычно трудно лечить.

Ученые разрабатывают имплантат, способный быстро вылечить рак / Фото: Rice University

"Вместо того, чтобы привязывать пациентов к больничным койкам, капельницам и внешним мониторам, мы будем использовать минимально инвазивную процедуру для имплантации небольшого устройства, которое непрерывно контролирует их рак и корректирует дозу иммунотерапии в режиме реального времени", — прокомментировал главный исследователь Омид Вейсе.

Подобно лечению диабета с помощью инсулиновых насосов, трехдюймовый имплант, или "гибридный усовершенствованный молекулярный регулятор производства" (HAMMR), будет доставлять иммунотерапевтические препараты пациенту в системе "замкнутого цикла". Платные устройства будут обмениваться данными беспроводной сетью, потенциально со смартфоном, сообщили исследователи KHOU 11.

Ученые разрабатывают имплантат, способный быстро вылечить рак / Фото: Rice University

Ученые надеются, что имплантат понадобится только для краткосрочного использования — и рак будет искорен всего за 60 дней.

"Раковые клетки постоянно развиваются и адаптируются к терапии. Однако доступные в настоящее время диагностические инструменты, в частности радиологические тесты, анализы крови и биопсии, дают очень редкие и ограниченные снимки этого динамического процесса", — сказал доктор Амир Джазайери, один из главных исследователей и профессор гинекологической онкологии в Техасском университете. "В результате современные методы лечения рака лечат так, как будто это было статическое заболевание".

Ученые разрабатывают имплантат, способный быстро вылечить рак / Фото: Rice University

Их технология, которая служит как системой мониторинга рака, так и системой введения лекарств, будет предоставлять "данные в режиме реального времени из среды опухоли, которые, со своей стороны, могут направлять более эффективные и основанные на опухолях новые методы лечения" и, следовательно, ускорять процесс лечения.

"Эта технология широко применяется при раке брюшины, поражающей поджелудочную железу, печень, легкие и другие органы", — сказал Вейсе.

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Исследовательская группа состоит из экспертов из множества областей, охватывающих 20 лабораторий в семи штатах под названием проекта THOR, что означает "целевое гибридное онкотерапевтическое регулирование".

Первое клиническое испытание будет посвящено изучению эффективности имплантата при рецидиве рака яичников. Они надеются начать испытания на людях в течение пяти лет.

В прошлом году команда исследователей Вейсе уже продемонстрировала эффективность технологии "фабрики лекарств" на мышах с имплантатами в форме шариков, которые искоренили поздние стадии рака яичников и колоректального рака за шесть дней. Теперь, по словам Вейсе, они могут "опираться на этот опыт" в ходе клинических испытаний, используя HAMMR как "следующую итерацию этого подхода".

Напомним, в Минздраве сказали, когда новый штамм коронавируса "Пирола" будет превалировать в Украине. Вероятно, в ближайшее время новый штамм коронавируса придет в каждую страну.

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