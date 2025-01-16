Ученые разрабатывают искусственную матку для "возрождения" сумчатых волков

Американская компания Colossal Biosciences, которая специализируется на возрождении вымерших видов, получила $435 миллионов для создания инструментов для деторождения, которые помогут в восстановлении исчезнувших видов.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Ученые сделали значительный шаг в возрождении тилацина, вымершего сумчатого волка, который когда-то обитал в Австралии, Тасмании и Новой Гвинее. Последняя особь умерла в 1936 году, и теперь исследователи работают над созданием новых технологий для воспроизведения этого вида. Одной из таких инноваций является искусственная матка, которая, по словам ученых, позволяет выращивать эмбрионы до половины беременности без использования суррогатных матерей.

Новая система, разработанная компанией Colossal, позволяет контролировать среду роста эмбрионов с высокой точностью благодаря модулированной микрофлюидике и контролю газа. Это обеспечивает возможность визуализировать развитие эмбриона, гарантируя, что все этапы идут по плану.

Устройство может стать революционным в исследовании эмбрионального развития и изменений, внесенных в ДНК. В будущем оно позволит генерировать детенышей тилацина без необходимости использования суррогатных матерей, что открывает перспективы для восстановления вымерших видов и сохранения тех, что под угрозой исчезновения.

Напомним, в новом исследовании выяснилось, что 20-тысячелетние окаменелости, известные как "человек Усикава", на самом деле принадлежат древнему бурому медведю.

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