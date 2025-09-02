Ученые разработали новый телескоп, который поможет найти инопланетную жизнь

Телескоп с прямоугольным зеркалом / © phys.org

Телескоп с прямоугольным зеркалом сможет лучше искать жизнь в космосе.

Чтобы надежно отыскать в космосе планеты с жидкой водой, необходимы телескопы диаметром зеркала 20 м. Это превышает возможности современных ракет-носителей. Но можно сделать зеркало в виде длинного узкого прямоугольника, пишет phys.org.

Поиск жидкой воды

В журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences появилась статья, авторы которой рассмотрели новые технические решения для поиска жидкой воды вне Солнечной системы. Для этого они предлагают оснастить телескоп прямоугольным зеркалом.

Известная нам жизнь без жидкой воды невозможна. И хотя саму воду в космосе найти относительно легко, гораздо реже она встречается именно в жидком состоянии. Ученые уже знают, что это вещество достаточно распространено во Вселенной, однако в большинстве своем оно существует в виде льда или газа.

Выявить именно жидкую воду тоже возможно. Она испускает энергию на длине волны 10 микрометров. Это в 20 раз больше, чем у оптического диапазона. И чтобы получить надежное свидетельство, нужно собрать волны с гораздо большей площади.

Трудности с телескопом

Чтобы получить свидетельство обитания жидкой воды на планете, удаленной от нас на 30 св. лет, необходим инфракрасный телескоп с диаметром зеркала 20 м. Вроде бы не так уж много, но только как для наземных инструментов.

В космосе даже 6,5-метровый James Webb стал настоящим вызовом для инженеров, потому что его трудно было поместить хотя бы в какую-нибудь ракету. Что уж говорить о возможности куда-нибудь запустить 20-метровую «тарелку»?

Именно поэтому учёные ищут альтернативные подходы. К примеру, вместо одного большого телескопа можно использовать несколько меньших. Однако их нужно чрезвычайно точно синхронизировать в пространстве и поддерживать координацию во время всех маневров, а это очень сложно.

Другой вариант — затенить свет звезды, вокруг которой вращается планета. Но для этого нужен второй аппарат, который будет играть роль «зонтика». И это тоже не самое простое решение. И вот теперь исследователи предлагают использовать длинное прямоугольное зеркало.

Оно может легко поместиться внутри ракеты, если его длина составит 20 м, а ширина — 1 м. Вообще прямоугольные зеркала хорошо известны в астрономии. Два из них даже использовались в космосе — именно на телескопе Gaia.

Телескоп будет достаточно необычен. Однако ожидается, что он сможет найти воду на планете, которая удалена от нас на 30 мировых лет.

