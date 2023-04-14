Ученые разработали руку-робот с "чувствительной кожей", которая может брать предметы - фото

Рука также может предположить, сможет ли она удержать предмет.

Британские ученые разработали руку-робот, которая может держать предметы, не впуская их, используя только движение запястья и ощущение "кожи".

Об этом пишет news.yahoo.com.

Исследователи из Кембриджского университета заявили, что их технология недорогая и энергоэффективная.

Рука робота также может предусмотреть, сможет ли она удержать схваченные предметы, используя информацию, предоставленную датчиками, размещенными на ней.

Фото: University Of Cambridge

Эксперты заявили, что их результаты, опубликованные в журнале Advanced Intelligent Systems, могут быть использованы для разработки недорогой робототехники, в которой механические руки могут научиться хватать широкий спектр объектов, сохраняя при этом способность к естественным движениям.

Сообщается, что человеческая рука очень сложная, что означает, что воспроизведение всех ее возможностей в работе может стать серьезной исследовательской задачей. Например, по словам экспертов, люди инстинктивно знают, какую силу нужно приложить, чтобы поднять яйцо, но для робота это проблема.

Если робот придаст слишком много силы, яйцо может разбиться, а если давления недостаточно, он может уронить его.

Ученые создали напечатанную на 3D-принтере роботизированную руку с имплантированными датчиками, позволяющими руке "чувствовать", чего она касается.

Фото: University Of Cambridge

Эта рука способна только к пассивным движениям на основе запястья, а отдельные пальцы были полностью моторизированы. С помощью роботизированной руки было проведено более 1200 тестов.

Сначала руку тренировали с помощью небольших пластиковых шариков, напечатанных на 3D-принтере, после чего она пыталась схватить различные предметы, в том числе персик, компьютерную мышь и рулон пленки.

По словам исследователей, роботизированная рука смогла успешно схватить 11 из 14 объектов.

Доктор Томас Джордж-Турутель, ранее работавший в Кембриджском университете, а сейчас преподающий робототехнику и искусственный интеллект на факультете компьютерных наук Университетского колледжа Лондона, сказал: "Датчики, похожие на кожу работа, измеряют давление, применяемое к объекту. Мы не можем точно сказать, какую информацию получает робот, но теоретически он может оценить, где взять объект и с какой силой. Рука очень проста, но с помощью одной стратегии она может подобрать много предметов".

Фото: University Of Cambridge

Фумия Иида, профессор робототехники инженерного факультета Кембриджского университета, добавил: "Наибольшим преимуществом этой конструкции является диапазон движения, который мы можем получить без использования каких-либо поводов. Мы можем получить много полезной информации и высокую степень контроля без каких-либо поводов, поэтому когда мы их добавим, мы получим более сложное поведение в более эффективном пакете.

Исследование финансировалось UK Research and Innovation (UKRI) и компанией по разработке программного обеспечения Arm Ltd.

Напомним, Европейское космическое агентство запускает миссию в Юпитер. Исторический полет будет длиться целых 8 лет.

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