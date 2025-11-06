Ученые разработали средство, "ремонтирующее" зубную эмаль без пломб

Зубы / © Pixabay

Британские исследователи разработали новый гель, способный восстанавливать эмаль зубов и даже предотвращать кариес. Средство может появиться в продаже уже в следующем году.

Об этом рассказали специалисты из Школы фармацевтики и кафедры химической и экологической инженерии Ноттингемского университета.

Они создали белковый гель, имитирующий естественный процесс формирования эмали.

После нанесения на зубы средство образует тонкий, но крепкий слой, заполняющий микротрещины и отверстия. Затем гель взаимодействует со слюной, улавливая ионы кальция и фосфата, образующие новую эмаль.

По словам авторов исследования, процесс, известный как эпитаксиальная минерализация, позволяет новой эмали интегрироваться в структуру зуба, делая ее столь же крепкой, как и естественную.

«Мы протестировали регенерированную ткань в условиях, приближенных к реальным — во время чистки, жевания и воздействия кислотной пищи — и она вела себя как здоровая эмаль», — отметил доктор Абшар Хасан, ведущий автор разработки.

Ученые планируют завершить испытания в ближайшие месяцы. Ожидается, что гель станет доступным потребителям уже в следующем году и может стать прорывом в стоматологии, заменяя традиционные методы лечения кариеса.

