Ученые разработали точные атомные часы, которые могут изменить правила ведения военных операций

Китайские ученые создали часы, которые могут кардинально изменить характер будущих военных конфликтов.

Об этом пишет South China Morning Post.

Цезиевые атомные часы, высотой 1,5 метра и размера, подобного холодильнику с одной дверцей, можно загрузить на военный грузовик. После длительной транспортировки, включающей поездки через неровные дороги и другие тяжелые условия, часы все равно способны уменьшить неопределенность в измерении времени до менее чем одной пятнадцатой квадриллионной части секунды.

Это достижение считалось невозможным, поскольку только атомные часы, устанавливающие международный стандарт времени, могут достичь такой точности, и все они большие и требуют размещения в защищенных лабораториях, чтобы избежать влияния внешних факторов.

Точные системы измерения времени являются основой современной войны. Они позволяют радарным системам, расположенным в тысячах километров друг от друга, работать в унисон, обнаруживая и отслеживая хитроумные невидимые стелс-самолеты. Это также улучшает качество сигналов в электронной войне и упрощает передачу больших объемов данных.

Чрезвычайно точные часы могут помочь осуществить фантастические технологии, такие как объединение лазеров или микроволн, излучаемых разными боевыми платформами, в один смертоносный луч, способный уничтожить врагов огромной энергией.

Атомные часы NIM-TF3, изготовленные Национальным институтом метрологии Китая, могут работать автономно в течение длительного времени без необходимости в профессиональном обслуживании, что делает их идеальным для использования в полевых условиях.

Команда проекта во главе с профессором Линь Пинвеем отметила, что стабильность часов достигла впечатляющего уровня пяти квадриллионных долей секунды во время реальных испытаний.

Напомним, шведский исследователь Фредерик Колтинг создал часы, которые не только показывают время, но и отсчитывают остаток жизни, учитывая здоровье владельца. Новинку уже окрестили "часами смерти".

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