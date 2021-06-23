Ученые: разрушение океанической экосистемы может уничтожить человечество через 25 лет

Исследование делает страшное предупреждение для будущего планеты.

Из-за повышения кислотности океанов могут раствориться некоторые соединения, из которых состоят планктон и коралловые рифы, а также материалы, необходимые для их выживания.

Как пишет Futurism, такое исследование провели ученые Эдинбургского университета в Шотландии.

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Утверждается, что даже небольшое повышение кислотности вызовет глубокие изменения в экосистемах океана — изменения, которые будут иметь глобальные последствия в будущем. По мере роста кислотности океанов, глобальная пищевая сеть может упасть и привести к тому, что всего за несколько десятилетий человечество столкнется с полным опустошением. Особо опасен — побочный эффект выбросов парниковых газов.

Другие виды в итоге займут место планктона и рифов. Это будут формы жизни, которые смогут выжить в суровых условиях, но которые меньше подходят для обеспечения основы пищевой цепи, в результате чего это явление уничтожит главный источник пищи. В конце этих событий, утверждают эксперты, запасы продовольствия для примерно 3 миллиардов человек могут полностью исчезнуть.

Авторы делают ряд заявлений, которые вызывают удивление, без каких-либо ссылок, в частности о том, что токсичные бактерии будут отравлять атмосферу, когда сильный ветер унесет их из океана в воздух. Однако, если отложить в сторону подобные сомнительные утверждения, исследование делает страшное предупреждение для будущего планеты.

Напомним, исследователь Маркус Рекс, который возглавил крупнейшую в истории арктическую экспедицию, утверждает, что "переломный момент для необратимого глобального потепления, вероятно, уже наступил". Рекс считает, что исчезновение морского льда в Арктике весной 2020 года происходило быстрее, чем когда-либо.

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