Ученые сделали новое открытие о магнитном поле Луны: что они узнали

Исследования лунных пород, полученных в рамках китайской миссии "Чанье-5", показывают, что магнитное поле Луны было гораздо дольше, чем предполагали ученые.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Это открытие изменяет наше понимание эволюции планет и возможностей для их обитания.

Китайские ученые обнаружили, что магнитное поле Луны сохранялось до середины его жизни, что значительно превышает ранее установленные предположения. Исследования показали, что примерно два миллиарда лет назад интенсивность магнитного поля Луны составляла от двух до четырех микротесл, что меньше 10% от современного магнитного поля Земли.

Этот феномен, вероятно, являлся результатом взаимодействия ядра и мантии Луны. Как объяснил Росс Митчелл из Института геологии и геофизики в Пекине, магнитное поле могло поддерживаться благодаря внутренним процессам, таким как кристаллизация ядра Луны или взаимодействие ядра с мантией.

Планетолог Бенджамин Вайс из Массачусетского технологического института, не участвовавший в исследовании, заметил, что эти процессы могли поддерживать так называемое "лунное динамо" в течение миллиардов лет. Он также обратил внимание на символическую связь между китайской лунной миссией и богиней Луны, которая ассоциируется с бессмертием в китайской мифологии.

Исследования также указывают на важность магнитного поля для защиты Луны от солнечной радиации, что могло способствовать сохранению летучих соединений, таких как вода. Это открытие дает новые важные данные для понимания возможности существования жизни на других планетах и их эволюции.

Хотя сегодня Луна больше не генерирует магнитное поле, исследования подтверждают, что когда-то оно было более мощным. Исследования образцов миссий NASA Apollo показали, что более трех миллиардов лет назад магнитное поле Луны было столь же сильным, как и современное поле Земли.

Исследования образцов, собранных китайской миссией "Чанье-6" на обратной стороне Луны, показали, что магнитное поле Луны около 2,8 миллиарда лет назад было от 5 до 21 микротесла. Однако точная продолжительность существования лунного динамо до сих пор остается неопределенной.

Это исследование важно также из-за молодости образцов миссии "Чанье-5", имеющих возраст ровно два миллиарда лет. Это позволило точно зафиксировать сохранившиеся у пород магнитные сигналы, что позволило ученым получить более точные данные, чем те, что получали образцы из миссий Apollo или советских программ "Луна".

Напомним, ранее ученые заявляли, что наш огненный газовый шар исчезнет через триллионы лет, а недавнее исследование показало, что Солнце ожидает много изменений, которые произойдут гораздо раньше, что предвещает конец Солнечной системы.

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