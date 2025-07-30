Ученые сделали потрясающее открытие: акулы и скаты имеют собственные генетические правила

Скат

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Акулы и скаты имеют свою особую систему определения пола, которая существует уже по меньшей мере 300 миллионов лет. К такому выводу пришли ученые из Национального института генетики Японии под руководством профессора Шигехиро Кураку, проведя генетическое исследование пяти видов акул, трех видов скатов и рыбы-слона.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Несмотря на внешнее сходство системы половых хромосом XY у хрящевых рыб с человеческой, она имеет принципиальные отличия. В частности, у акул и скатов самки имеют две одинаковые X-хромосомы, а самцы — X и Y. Такая система является общей для многих позвоночных, однако исследование показало, что у хрящевых рыб она сохранилась с очень давних времен — не менее 300 миллионов лет, а возможно, и дольше.

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Одна из особенностей, которую обнаружили исследователи, — наличие двух разных X-хромосом (X1 и X2) у красных скатов (Hemitrygon akajei). Также у трех видов акул на Y-хромосомах не обнаружили консервативных последовательностей — это означает, что они со временем потеряли значительную часть генетического материала и заменили его повторяющимися фрагментами.

Ученые также исследовали, как экспрессируются гены X-хромосом у самцов и самок. У большинства млекопитающих одна из X-хромосом у самок «выключается», чтобы уравновесить уровень генов с самцами. У хрящевых рыб обнаружили другой подход — некоторые гены X-хромосом у самок работают в 1,5 раза активнее, чем у самцов. Это позволяет предположить, что у акул и скатов работает система, зависящая от дозы Х-хромосомы, которая определяет пол.

Это первое подобное свидетельство среди позвоночных, указывающее на альтернативный эволюционный механизм определения пола, который отличается как от млекопитающих, так и от птиц или рептилий.

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