Ученые сделали рога носорогов "радиоактивным оружием" - зачем это нужно

Носорог / © The Guardian

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В Южно-Африканской Республике начали необычную кампанию против браконьерства. Ученые вводят радиоактивные изотопы в рога носорогов, чтобы сделать их заметными для международных систем ядерной безопасности на таможнях.

Об этом сообщает The Guardian.

Инъекции уже получили пять носорогов, и это только начало. По словам ведущего ученого Джеймса Ларкина, радиоактивная метка позволяет мгновенно идентифицировать угол даже в контейнерах, а сам процесс безопасен для животных.

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«Мы продемонстрировали, что даже минимальные дозы изотопов вызывают износ детекторов радиации, а носороги при этом не страдают», — объяснил Ларкин.

По его словам, испытания в прошлом году доказали эффективность метода, и теперь проект вышел на новый уровень — его назвали «Проект Ризотоп».

Популяция носорогов в мире стремительно сократилась: с 500 тысяч в начале XX века до 27 тысяч сейчас. Больше всего этих животных проживает именно в ЮАР — около 16 тысяч, однако из-за высокого спроса на рога ежегодно убивают до 500 особей.

Университет призвал владельцев заповедников и национальные агентства сделать такие инъекции всем носорогам, чтобы спасти их от исчезновения.

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Напомним, ранее мы писали о том, что ученые шокировали мир, вернув к жизни вымерший вид волка, исчезнувшего с нашей планеты более 10 000 лет назад, но выдающаяся генно-инженерная компания, стоящая за этим чудом, не останавливается на достигнутом.