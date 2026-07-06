Ученые сделали сенсационное открытие о пчелах

Пчелы оказались более эмоциональными, чем думали / © pexels.com

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После сладкого угощения пчелы выдвигают язычок и словно «облизываются», а после горьких или соленых растворов начинают трясти головой и вытирать ротовый аппарат, словно испытывают отвращение.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале PNAS, может изменить представление о внутреннем мире насекомых.

Ученые предполагают, что пчелы и шмели способны не только механически искать пищу, но и испытывать нечто похожее на положительные или отрицательные ощущения.

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Исследователи из Университета Маккуори (Австралия) провели серию экспериментов, во время которых предлагали шмелям воду с разным содержанием сахара, соли или хинина — вещества, придающего тонику характерную горечь.

Оказалось, что чем слаще был раствор, тем чаще насекомые выдвигали свой длинный язычок (глосс), которым они всасывают жидкость. После соленых или горьких напитков шмели активно трясли головой и пытались очистить ротовый аппарат.

Интересно, что подобную реакцию ученые наблюдали и тогда, когда жаждущие шмели после пребывания в жарких условиях пили обычную воду. Это свидетельствует о том, что такое поведение может быть связано не только со вкусом, но и с чувством удовольствия от питья.

По словам соавтора исследования, профессора Эндрю Баррона, открытие является еще одним доказательством того, что насекомых не следует воспринимать только как «биологические роботы».

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«Всегда существовал спор: есть ли насекомые настоящими животными со своим внутренним миром, это лишь маленькие работы. Это исследование стало еще одним шагом к пониманию того, что быть пчелой значит иметь определенную внутреннюю жизнь», — отметил он.

Чтобы понять природу этого поведения, исследователи также проанализировали работу нервной системы шмелей. Они установили, что реакция на сладкое не связана с дофаминовыми механизмами, отвечающими за поиск пищи.

А активность усиливалась через эндоканабиноидную систему — нейронный механизм, который у млекопитающих связан с эмоциональной оценкой приятных и неприятных ощущений.

Ученые отмечают, что пока не могут утверждать, что именно переживают шмели. Однако наблюдаемые реакции очень напоминают эмоциональный ответ, характерный для животных с более сложной нервной системой.

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По словам профессора Баррона, это открытие может существенно изменить подход к изучению насекомых и даже повлиять на отношение людей к ним.

Ранее исследования уже показывали, что пчелы способны решать сложные задачи, пользоваться простыми инструментами, распознавать человеческие лица, считать до четырех и понимать понятие нуля.

Новые результаты свидетельствуют о том, что их когнитивные возможности и внутренний мир могут быть значительно сложнее, чем считалось ранее.

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