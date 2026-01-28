Ученые сделали тревожное открытие во время миссии в подводный каньон, который никогда не исследовали

Реклама

Исследователи совершили тревожное открытие в подводном каньоне Средиземного моря.

Об этом сообщает CNN.

Во время миссии в подводном каньоне Капрера глубиной около 1000 метров исследователи обнаружили тревожные признаки человеческого влияния в неисследованных глубинах Средиземного моря.

Реклама

Этот участок моря, расположенный поблизости от Сардинии, является частью оживленного морского пути между Францией и Италией и давно считается одним из «последних больших границ» Средиземного моря, как отметила морской биолог Джиневра Болдрокки.

Команда One Ocean Foundation вместе с CNN отправила дистанционно управляемый аппарат (ROV) для изучения подводного каньона. Во время спуска ROV зафиксировал богатый живой мир: глубоководные рыбы, коралловые сети и крупные морские млекопитающие, включая киты и дельфины.

Но наряду с этим ученые обнаружили следы человеческой деятельности: выброшенные рыболовные сетки и пластиковое загрязнение. "Мы наблюдали редкую популяцию мягких горгонарий, полностью уничтоженных под влиянием этих длинных рыболовных линий", - рассказал член исследовательской группы.

Болдрокки добавила: «Каньон является настоящим перекрестком между Францией и Италией, поэтому здесь наблюдаются все эти нарушения движения, создающие акустическое загрязнение, а также проблема рыболовной деятельности, такой как донное траление. Многие из этих животных, которые уже считаются исчезающими, попадают в сетки и погибают».

Реклама

Краб в каньоне Карпера / Фото: One Ocean Foundation

За последние десятилетия повышение температуры моря и закисление привели к потере до 50% мировых коралловых рифов, а глобальное отбеливание 2023 еще больше усилило этот процесс, влияющий на две трети кораллов.

Исследователи также обнаружили загрязнение запрещенными химическими веществами, в частности пестицидом ДДТ, запрещенным в 1970-х годах. "Даже если ДДТ запрещен с 1970-х, мы все еще находим его везде, и он влияет на гормоны, рост и размножение морских организмов", - объяснила Болдрокки.

Сейчас организация One Ocean Foundation пытается получить одобрение Италии и ЕС, чтобы объявить каньон морским заповедником и сохранить эти редкие глубоководные экосистемы.

Напомним, микробы выжили в радиоактивной воде под реактором Фукусимы, не имея защитных мутаций.