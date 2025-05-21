Ученые сделали тревожный прогноз для ледников: под угрозой 230 млн человек

Ледник / © Associated Press

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Мировые ледники Гренландии и Антарктиды приближаются к неконтролируемому таянию. Это может привести к повышению уровня океана на несколько метров и привести к «катастрофической» миграции миллионов людей с прибрежных территорий.

Об этом предупреждает новое масштабное исследование международной научной группы, пишет CNN.

Несмотря на глобальные климатические цели, даже удержание потепления в пределах 1,5 градуса не гарантирует безопасности ледовых массивов, говорится в выводах исследователей.

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Группа ученых проанализировала спутниковые снимки, климатические модели и данные из прошлого — ледовые керны, морские осадки и даже ДНК морских существ — чтобы определить, при каком уровне потепления ледники могут сохраниться. Результаты оказались шокирующими.

«Даже при текущем уровне потепления — 1,2 градуса — существует риск стремительного отступления ледников и опасного поднятия уровня моря«, — указано в исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth and Environment.

Ледовые покровы Гренландии и Антарктиды сохраняют достаточно пресной воды, чтобы поднять уровень моря на 65 м. Такой сценарий хоть и маловероятен, однако его следует учитывать для оценки рисков.

С 1990-х годов ежегодные потери льда выросли вчетверо и сейчас составляют около 370 млрд т в год. По данным NASA, повышение уровня моря обусловлено двумя основными факторами:

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таянием ледников;

тепловым расширением воды в океанах.

Специалисты предупреждают: даже 1,5 градуса — уже слишком много, чтобы остановить эти процессы. Мир должен быть готовым к длительному подъему уровня океана в последующие века.

«При 1,5 градуса вы не замедляете поднятие уровня моря — наоборот, оно ускоряется», — объясняет Крис Стоукс, гляциолог из Даремского университета, один из авторов исследования.

Под угрозой — жизни более 230 млн человек

Даже незначительное поднятие уровня моря радикально повлияет на побережья по всему миру. Сегодня более 230 млн человек живут менее чем за 1 м над уровнем моря.

"Это приведет к массовой миграции, масштабов которой человечество еще не видело«, — предупреждает Джонатан Бембер, гляциолог из Бристольского университета.

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Определить точный момент, когда начнется необратимое таяние, сложно. Климат реагирует нелинейно, и процессы могут ускориться внезапно.

«Ранее считалось, что Гренландский ледник начнет таять при +3 градусах, теперь — уже при +1,5», — говорится в отчете.

Чтобы избежать полного краха хотя бы одного ледника, по подсчетам ученых, необходимо уменьшить глобальное потепление до +1 градуса. Это в современных условиях выглядит почти нереалистично из-за зависимости человечества от ископаемого топлива.

Худшие сценарии уже начали реализовываться

«Почти все, что мы наблюдаем сейчас, не дает никаких оснований для оптимизма. Лучший сценарий, на который мы можем надеяться, — это медленный и равномерный рост уровня моря», — отмечает Стоукс.

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Однако останавливаться в борьбе за климат нельзя.

«Достижение цели +1,5 градуса — уже будет огромным успехом. Но даже это не остановит таяние ледников и не уменьшит темп поднятия уровня моря», — заключает ученый.

Напомним, ранее другая международная группа ученых провела исследование климатических изменений и предупредила, что уже к концу этого века уровень Мирового океана может подняться на 1,8 м. Больше всего рискует оказаться под водой восточное побережье США. Части Нью-Йорка, Бостона, Атлантик-Сити, Майами и многочисленные курорты Флориды могут быть затоплены уже через 75 лет.