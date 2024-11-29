Ученые сделали уникальное открытие, которое осмысливает тайны эволюции человека

Исследование, ставшее значительным открытием для археологии, указывает на то, что два вида древних людей, которые считались неизвестными друг другу, вместе существовали в Африке 1,5 миллиона лет назад. Археологи обнаружили четыре группы следов, оставленных на иле в бассейне Туркана в Кении.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эти следы принадлежат двум разным видам: Paranthropus boisei, приматам с меньшим мозгом, массивными зубами и широким лицом, и Homo erectus, предкам современного человека. Это открытие стало первым прямым доказательством того, что эти виды могли существовать одновременно в одном месте, что ставит вопрос об их взаимодействии.

Исследователи также отмечают, что особенности строения стопы P. boisei, вероятно, не позволяли ему эффективно бегать на длинные дистанции, что могло быть причиной отличий в биомеханике ходьбы между ним и H. erectus, который, как считается, развил навыки длительного бега.

"Одна из гипотез предполагает, что H. erectus был первым гоминином, практиковавшим полностью современную, похожую на человеческую двуногую ходьбу и бег на выносливость, и что эта адаптация направила их на другую эволюционную траекторию", — отметили исследователи.

Соавтор исследования, палеоантрополог Кевин Хатала предполагает, что эти виды могли видеть друг друга и, вероятно, оказали определенное влияние друг на друга, проходя через затопленную территорию вблизи озера Туркана.

Исследователи смогли различить разные наборы следов благодаря новейшим методам, в частности 3D-анализу, позволившему создать цифровые модели отпечатков для детального исследования. Это первое свидетельство двух разных моделей двуногости среди древних человеческих видов, оставивших следы на одной поверхности. Обнаружено, что Homo erectus ходил подобно современным людям, с упором на пятку, а затем перекатывался на пальцы ног.

А другой вид, Paranthropus boisei, хоть и ходил прямо, демонстрировал отличия в технике ходьбы. Отпечатки его следов похожи на найденные в Танзании следы, принадлежащие Australopithecus afarensis, древнему виду, который имел анатомию, близкую к современному человеку. Это открытие свидетельствует о разных стилях передвижения у ранних человеческих видов, что указывает на постепенную эволюцию бипедализма.

В ходе исследования также было обнаружено, что P. boisei был гораздо больше, с размерами, которые варьировались от 8,5 до 10, по сравнению с H. erectus, чьи размеры были значительно меньше — от 4 до 6.

"С такими данными мы можем увидеть, как живые особи миллионы лет назад передвигались вокруг своей среды и потенциально взаимодействовали друг с другом или даже с другими животными", – заявил Хатала.

Напомним, ученые обнаружили окаменелости крокодила в возрасте до 12 миллионов лет.

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