Ученые сделали "ужасное" открытие на дне Красного моря: что там обнаружили (фото)

Такие чудеса природы разбросаны по всему земному шару.

В Красном море на глубине около 1,7 км исследователи обнаружили огромный бассейн с рассолом длиной около 30 м, который способен убить любое попавшее в него существо.

Об этом пишет ladbible.com.

Эти бассейны – чудеса природы, разбросанные по всему земному шару.

Этот конкретный бассейн площадью 10 000 квадратных метров был обнаружен во время экспедиции исследователями Университета Майами, которые использовали подводный аппарат с дистанционным управлением. Хотя здесь не хватает кислорода, он также является ключом к пониманию происхождения жизни на Земле и дает важную информацию об экологических преобразованиях, происходящих в этом регионе.

Бассейн с рассолом на дне Красного моря / Фото: YouTube/J Wing

Любое животное, попадающее в рассол, немедленно оглушается или умерщвляется.

Профессор и заведующий кафедрой морских наук о Земле в Университете Майами Сэм Пуркис описал так называемый "бассейн смерти" как "прекрасный аналог ранней Земли". Как ни странно, но эти бассейны являются "богатым оазисом" жизни, который редко можно найти на таких глубинах.

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Хищники прячутся поблизости и питаются животными, которые попадут в водоемы и обездвиживаются или умирают.

Бассейны также являются домом для микробов-экстремофилов, которые могут там выжить.

Изучение резервуаров смерти поможет понять, как зародилась жизнь на Земле, а также потенциал жизни на других планетах.

Пуркис сказал: "Это позволяет заглянуть в условия, в которых жизнь впервые появилась на нашей планете, и может помочь в поиске жизни в других "водных мирах" в нашей солнечной системе и за ее пределами".

Также эти бассейны хранят информацию о цунами, наводнениях, землетрясениях, оползнях и других тектонических событиях, которые могли произойти тысячи лет назад.

Напомним, в глубинах Вселенной произошел сверхмощный взрыв энергии. Вспышка была очень быстрой и яркой.

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