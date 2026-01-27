Ученые сегодня обновят время Часов Судного дня: что известно

Судный день / © ТСН

Сегодня, 27 января, эксперты соберутся, чтобы определить, насколько человечество приблизилось к глобальной катастрофе. Сейчас часы показывают 89 секунд до полуночи — самый короткий промежуток в истории существования символа.

Об этом сообщает группа ученых из Bulletin of the Atomic Scientists, которая отвечает за установление времени на Часах Судного дня, пишет издание LADbible.

Часы Судного дня — это символический индикатор того, насколько человечество близко к самоуничтожению из-за ядерной войны, изменения климата или других глобальных угроз. Они были впервые созданы в 1947 году художницей Мартил Лангсдорф для журнала Bulletin of the Atomic Scientists и с тех пор регулярно обновляются.

Сейчас эксперты установили время на 89 секунд до полуночи, что является рекордно близким значением за всю историю существования часов. В прошлом году они продвинули его на одну секунду вперед, ссылаясь на «очевидные признаки опасности» и невыполнение необходимых действий для изменения курса.

«Мы надеемся, что лидеры мира осознают экзистенциальные угрозы и будут принимать решительные действия для уменьшения опасности ядерной войны, климатических катастроф и потенциального злоупотребления биологическими науками и новыми технологиями. Даже одна секунда вперед означает крайнюю опасность и сигнал о том, что каждая задержка увеличивает вероятность глобальной катастрофы», — говорится в заявлении.

Часы учитывают не только ядерную угрозу, но и климатические изменения, развитие новых технологий и потенциальное неправильное использование биологических научных достижений. В прошлом они демонстрировали как оптимистические тенденции (в 1991 году после окончания Холодной войны часы показывали 17 минут до полуночи), так и периоды повышенной опасности (например, 2 минуты до полуночи в 1953 году после испытаний водородной бомбы).

Если Часы Судного дня когда-то достигнут полуночи, это будет символизировать, что человечество оказалось на грани катастрофы, которую можно было бы предотвратить, но не предотвратили. Это не обязательно означает физический конец света в конкретную секунду, а сигнализирует об общей опасности, нависшей над цивилизацией.

Сейчас весь мир ждет решения ученых, которые определят, стоит ли продвинуть стрелку еще ближе к северу, послав еще более тревожный сигнал о состоянии глобальной безопасности.

