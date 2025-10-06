Ученые съели бизона, который жил 50 тысяч лет назад: каким на вкус было блюдо

Древний степной бизон

На Аляске в 1984 году состоялся один из самых необычных научных экспериментов: исследователи приготовили и попробовали рагу из мяса бизона, который жил более 50 тыс. лет назад. Эта уникальная находка, известная как «Синий Малыш», была идеально сохранена в вечной мерзлоте.

Об этом пишет IFLScience.

Останки степного бизона нашли золотоискатели на Аляске еще в 1979 году. Это был уникальный случай — единственный известный экземпляр бизона плейстоценовой эпохи, сохранившийся в вечной мерзлоте. Находку назвали «Синим Малышом» (Blue Babe) из-за необычного синеватого оттенка кожи, вызванного минералом ивианитом.

Сначала возраст животного оценили в 36 тыс. лет, однако позже, после проведенного в Центре прикладных изотопных исследований при Университете Джорджии радиоуглеродного анализа, его скорректировали до 50-55 тыс. лет.

Прошло несколько лет, и в 1984-м судьба древнего животного получила неожиданное продолжение. Под влиянием научного любопытства и, возможно, немного авантюризма, один из исследователей решил приготовить блюдо из фрагмента туши.

Идея принадлежала известному палеонтологу из Университета Аляски в Фербанксе Дейлу Гатри, который руководил первыми раскопками. Когда финский таксидермист Эйрик Гранквист завершил реставрацию образца, Гатри отпраздновал событие необычным способом — ужином с рагу, приготовленным из части шеи «Синего Малыша».

Финский таксидермист Эйрик Гранквист и реставрация облика древнего степного бизона

«Мы приготовили ужин с тушеным бизоном для него и Бьорна Кюртена, который читал лекцию… Небольшую часть шеи мумии нарезали кубиками и томили в кастрюле с бульоном и овощами», — написал Гатри.

По словам ученого, мясо оказалось «немного жестким», но имело землистый, грибной аромат, похожий на говядину, с нотками древности, накопленными за пять ледниковых периодов.

«На ужин у нас был Блю Бейб. Мясо было хорошо выдержанным, но все еще немного жестким, и оно придавало тушеному блюду сильный аромат плейстоцена, но никто бы не решился его пропустить», — описал блюдо палеонтолог.

Он объяснил, что выбор в пользу рагу был вполне практичным.

«Готовить стейк из шеи показалось не очень хорошей идеей. Но, знаете, мы могли бы добавить много овощей и специй, и это было бы неплохо», — рассказал ученый.

Несмотря на экзотичность меню, никаких негативных последствий для здоровья участников ужина не зафиксировали.

«Вкус был превосходным, и никто из нас не почувствовал никаких побочных эффектов от еды», — подытожил Гатри.

