Ученые шокировали, назвав повседневную вещь, грязнее унитаза, кухонной раковины и покрытую фекалиями

Новое исследование показало, что пульт от телевизора грязнее унитаза и большинство из них загрязнены фекалиями.

Об этом пишет Daily Star.

Ученые обнаружили фекальные бактерии на 100% пультов для переключения каналов при исследовании гаджетов в общих жилых помещениях.

Команда из Университета Аризоны обнаружила колонии кишечной палочки и других вредных бактерий. Отдельное исследование Хьюстонского университета показало, что пульт является одним из самых грязных предметов в гостиничных номерах. Гости оставляли фекальные бактерии и вредные патогены на кнопках, которые, как правило, не чистят регулярно, как другие предметы в отелях.

Вирусы простуды и гриппа могут выживать на пластиковых объектах, таких как пульты для телевизоров до 48 часов, сообщает Journal of Applied Microbiology. В щелях также могут задерживаться грибки, такие как плесень, что приводит к аллергии и проблемам с дыханием.

Эксперты по здравоохранению также указали на риск заражения сальмонеллой и листерией, поскольку люди часто употребляют пищу при переключении каналов.

Пульт от телевизора / Фото: pixabay.com

В отчете, подготовленном по заказу Plumbworld, говорится: "Пульт от телевизора – одна из наиболее используемых вещей в вашем доме, но, вероятно, одна из тех, которые чистят меньше всего. Если не продезинфицировать пульт дистанционного управления, вы можете подвергнуться воздействию вредных бактерий, вирусов и даже плесня. пультов во время еды, по возвращении домой с улицы и даже когда болеем, но как часто мы их чистим?

Владельцам телевизоров следует извлечь батарейки из пульта, вытряхнуть скрытую грязь, продезинфицировать устройство, почистить между кнопками, а затем дать ему полностью высохнуть перед использованием.

Представитель компании сказал: "Большинство людей моют руки после посещения туалета, но не думают дважды о том, чтобы прикоснуться к пульту дистанционного управления, который может быть покрыт фекальными бактериями. Регулярная чистка пульта дистанционного управления – это один из самых простых способов предотвратить болезни".

Напомним, как почистить уплотнительную резинку холодильника.

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