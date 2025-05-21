Ученые шокировали первоначальными размерами Юпитера: как изменилась планета

Юпитер / © NASA

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Астрономы сумели установить начальные размеры Юпитера сразу после формирования Солнечной системы — он был в два раза больше, чем сейчас.

Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского технологического института и Мичиганского университета, которое опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Исследователи пришли к такому выводу, изучая внутренние спутники Юпитера — Амальтею и Тебу, которые имеют слегка наклоненные орбиты. Ученые проанализировали эти небольшие орбитальные расхождения, чтобы вычислить первоначальный размер Юпитера.

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Расчеты показали, что сразу после своего формирования газовый гигант имел вдвое больший радиус, чем сейчас. Его объем в 2000 раз превышал объем Земли.

Исследователи также определили, что магнитное поле Юпитера в то время было примерно в 50 раз сильнее, чем сейчас.

Новое исследование установило ценный ориентир, опираясь на который ученые смогут увереннее реконструировать эволюцию Солнечной системы. Газовый гигант часто называют ее «архитектором».

Мощная гравитация Юпитера сыграла решающую роль в формировании орбитальных траекторий других планет и повлияла на газопылевой диск, из которого они образовались.

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Напомним, ученые установили, что загадочные темные полосы на Марсе - это не следы воды, а результат ветра и пыли.