Бактриан. Фото: Michael Pereckas/CC BY 2.0

Дикие бактрийские верблюды оказались одними из немногих крупных млекопитающих, способных без вреда для здоровья пить воду с чрезвычайно высоким содержанием соли — даже солонее морской. Как именно им это удается, ученые до сих пор не могут объяснить.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Этот вид обитает в засушливых районах северо-запада Китая и юго-запада Монголии. В естественной среде обитания этих животных неоднократно фиксировали возле соленых источников, из которых они пьют без видимых последствий для организма. Для большинства других крупных животных такая вода вызвала бы быстрое обезвоживание или отравление.

Для сравнения, человеческий организм не способен безопасно потреблять чрезмерно соленую воду. Избыток натрия нарушает электролитный баланс, заставляет воду выходить из клеток и может привести к опасным для жизни состояниям. У дикого бактериана вместо этого сформировалась почечная система, которая, вероятно, позволяет эффективно справляться с такой нагрузкой, хотя точный механизм пока неизвестен.

Ученые отмечают: этот вид не следует путать с одомашненными верблюдами, распространенными в Азии и Северной Африке. Дикого бактриана никогда не одомашнивали, и он генетически отличается от других верблюдов, в частности от домашнего бактриана, которого используют как вьючное животное.

Особенно тесно эти верблюды связаны с регионом Лопнор в китайской провинции Синьцзян. Во второй половине XX века эта территория была закрытой из-за ядерных испытаний, что фактически обезопасило животных от человеческого вмешательства. После их прекращения угрозы вернулись: сюда начали проникать браконьеры и нелегальные шахтеры. Из-за этого дикий бактриан сейчас занесён в Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Питье соленой воды — не единственная экстремальная адаптация этих животных. Верблюды имеют уникальные овальные эритроциты, которые лучше выдерживают осмотический стресс. Это позволяет переносить сильное обезвоживание и быстро восстанавливать водный баланс без повреждения клеток.

В то же время распространенный миф о горбах как «резервуарах воды» не соответствует действительности. На самом деле в них накапливается жир, который служит источником энергии. А воду верблюды способны потреблять во впечатляющих объемах: за несколько минут взрослое животное может выпить до 200 литров, что помогает ему выживать в условиях пустыни.

