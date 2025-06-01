Ученые шокированы: существо из морских глубин продемонстрировало логику и терпение, как у детей

Каракатица

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Обычные каракатицы(Sepia officinalis) успешно прошли адаптированную версию знаменитого «теста с зефиром», который обычно применяют для оценки развития мышления у детей.

Об этом пишет ScienceAlert.

Тест на отсроченное удовольствие, или эксперимент Стэнфордского университета, заключается в том, что ребенку предлагают зефир и говорят, что если он подождет 15 минут и не съест его, то получит второй — и сможет съесть оба. Это испытание оценивает способность к планированию будущего и самоконтролю.

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Поскольку методика проста, ее адаптировали и для животных. Например, животным нельзя объяснить суть испытания, но можно научить их, что лучшая еда появится, если не съесть менее привлекательную сразу.

В 2020 году появились первые доказательства, что каракатицы способны отказаться от завтрака из крабового мяса, зная, что вечером им предложат более вкусные креветки. Но свидетельствовало ли такое поведение о настоящем самоконтроле — оставалось под вопросом.

Чтобы решить эту загадку, команда под руководством поведенческого эколога Александры Шнелл из Кембриджского университета разработала новую экспериментальную установку. В специальном аквариуме каракатицам предлагали два варианта еды за прозрачной дверцей: менее любимую сырую тигровую креветку, которая была доступна сразу, и более желанную — живую травянистую креветку, которую можно было достать только после определенной задержки (от 10 до 130 секунд).

Каждая дверца имела символы: круг означал мгновенный доступ, треугольник — задержку, а квадрат (в контрольном случае) — отсутствие доступа вообще. Если каракатица выбирала доступную сразу еду, лучшую забирали.

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Результаты поразили: все шесть каракатиц в тестовой группе согласились ждать любимую живую креветку, но не ждали в контрольной группе, где знали, что лучшая еда недоступна.

«Каракатицы в нашем исследовании демонстрировали самоконтроль, выдерживая задержки до 130 секунд — на уровне с такими высокоразвитыми позвоночными, как шимпанзе, вороны и попугаи», — отметила Шнелл.

Также проверяли способность каракатиц к обучению. Им показывали два визуальных сигнала — белый и серый квадраты. Если животное выбирало «правильный», получало награду. После обучения сигналы поменяли местами — и проверили, насколько быстро каракатицы адаптируются к изменениям.

Оказалось, те каракатицы, которые быстрее переучивались, также лучше выдерживали ожидания в тесте на отсроченное удовольствие. Это свидетельствует о более глубоких когнитивных связях между самоконтролем и обучением.

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Однако почему именно каракатицы развили такую способность — остается загадкой. В отличие от приматов, попугаев или ворон, каракатицы не используют орудия труда, не накапливают пищу и не являются социальными животными.

Исследователи считают, что такое поведение связано с их стратегией охоты. Каракатицы большую часть времени проводят, маскируясь, чтобы избежать хищников, и лишь изредка выныривают на охоту. А значит, способность ждать лучшей возможности может быть адаптацией, которая помогает эффективнее искать пищу и минимизировать риски.

Это еще один пример того, как совершенно разные виды и условия существования могут приводить к схожим когнитивным стратегиям.

Более того, ранее уже было обнаружено, что каракатицы имеют «эпизодическую» память — способность вспоминать конкретные события. А в 2024 году ученые впервые зафиксировали у них формирование ложных воспоминаний.

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Напомним, ранее мы писали о том, что ширококлювые каракатицы используют динамические полосы на коже, которые движутся вниз, чтобы оставаться незаметными для добычи, в частности крабов, даже во время движения.