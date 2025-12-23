Ученые шокированы: телескоп зафиксировал горячий юпитер с двумя гигантскими хвостами

Художественное изображение двух «хвостов» горячего юпитера. Фото: B. Gougeon / UdeM

Реклама

Атмосфера горячего юпитера растянулась почти на половину его орбиты — космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые непосредственно зафиксировал экзопланету с двойным газовым хвостом. Наблюдения показали, что перегретая атмосфера буквально вытекает в открытый космос в двух направлениях.

Об этом сообщило издание nauka.ua.

Объектом наблюдений стал ультрагорячий юпитер WASP-121b, также известный как Тилос. Это газовый гигант, расположенный примерно в 858 световых годах от Земли, масса которого в 1,18 раза превышает массу Юпитера. Планета делает полный оборот вокруг своей звезды менее чем за 30 часов, находясь на критически малом расстоянии от нее. В результате атмосфера Тилоса разогревается до нескольких тысяч кельвинов и начинает стремительно терять легкие элементы, прежде всего гелий.

Реклама

Ранее ученые лишь догадывались о существовании атмосферного шлейфа, опираясь на ограниченные данные транзитных наблюдений. На этот раз международная команда под руководством исследователей из Университета Монреаля провела почти 37 часов непрерывного мониторинга планеты. «Джеймс Уэбб» проследил за Тилосом на протяжении всего орбитального цикла — до, во время и после прохождения перед диском звезды.

Собранные данные показали: гелиевая атмосфера выходит далеко за пределы гравитационного воздействия планеты. Один газовый хвост тянется позади Тилоса — его формируют звездный ветер и мощное излучение, буквально сдувающие атмосферные частицы. Второй хвост направлен вперед вдоль орбиты, вероятно из-за сложного взаимодействия звездной гравитации и потоков газа. В совокупности эти структуры простираются на расстояние, примерно в сто раз превышающее диаметр самой планеты.

Ученые отмечают, что современные теоретические модели не способны полностью объяснить формирование такой двойной структуры. Новые наблюдения показывают: потеря атмосферы на ультрагорячих юпитерах является значительно более сложным трехмерным процессом, чем считалось ранее. Это открытие поможет лучше понять эволюцию газовых гигантов и выяснить, могут ли они со временем существенно терять атмосферу — вплоть до превращения в более компактные миры.

Напомним, благодаря многолетним наблюдениям космического телескопа «Хаббл», астрономы смогли решить одну из самых интересных загадок экзопланетного поиска последних десятилетий.