Ученые шокированы: Земля сформировалась не так, как считали раньше

Новый анализ изотопного состава метеоритов поставил под сомнение устоявшиеся представления о том, как формировалась Земля. Исследователи пришли к выводу, что наша планета могла образоваться почти полностью из материала внутренней части Солнечной системы, без существенного вклада вещества из отдаленных регионов.

Об этом сообщило издание SciTechDaily.

Ранее в научной среде преобладало мнение, что от 6 до 40% материала Земли происходит из внешней части Солнечной системы — в частности из-за пределов Юпитера. Именно этот материал, по предварительным гипотезам, мог принести на планету воду и другие летучие элементы. Такой сценарий предполагал активное перемешивание вещества между внутренними и внешними зонами во время формирования планет.

Однако новое исследование, проведенное планетологами Паоло Сосси и Деном Бауэром из ETH Zurich, не подтверждает эти предположения. Ученые сравнили изотопные характеристики широкого спектра метеоритов, в частности связанных с Марсом и астероидом Веста, с химическим составом Земли. Изотопы — это разновидности атомов одного элемента, которые имеют одинаковое количество протонов, но разную массу из-за различий в количестве нейтронов.

В отличие от предыдущих работ, которые обычно базировались на анализе одной-двух изотопных систем, на этот раз исследователи использовали данные сразу десяти систем. Кроме того, они применили статистический подход, который редко используется в геохимии. По словам авторов, это позволило получить более полную картину происхождения планетарного материала.

В результате команда пришла к выводу, что Земля сформировалась из единого материального резервуара во внутренней части Солнечной системы. Доля вещества из-за пределов Юпитера, по оценкам исследователей, составляет менее чем 2% массы планеты или могла вообще не оказать влияния на ее формирование.

Данные также показали, что Земля состоит преимущественно из так называемого неуглеродного материала — типа вещества, характерного для внутренних областей Солнечной системы. В то же время не обнаружено доказательств смешивания материалов из внутренних и внешних зон, которое ранее считалось ключевым механизмом формирования планеты.

Эти результаты свидетельствуют, что Земля могла формироваться в относительно стабильной среде путем постепенного наращивания массы из окружающего материала. В то же время они указывают на то, что вода и другие летучие вещества могли присутствовать во внутренней части Солнечной системы еще на ранних этапах ее развития.

Одним из возможных объяснений такого распределения материала ученые называют влияние Юпитера. Во время своего формирования газовый гигант мог создать гравитационный барьер в протопланетном диске — кольце газа и пыли, где образовывались планеты. Это могло ограничить перемещение материала из внешних областей во внутренние.

Результаты также показывают, что состав Земли имеет много общего с составом Марса и астероида Веста. Исследователи предполагают, что подобный состав могут иметь и другие каменистые планеты, в частности Венера и Меркурий, однако подтвердить это пока невозможно из-за отсутствия образцов пород с этих небесных тел.

«Исследователи планируют исследовать, как в горячей внутренней части Солнечной системы существовало достаточно воды для формирования океанов Земли. Они также хотят выяснить, происходят ли подобные процессы в планетарных системах вне нашей», — говорится в статье.

Напомним, ранее мы сообщали, что Земля вращается немного медленнее, чем раньше, и дни становятся длиннее. По данным нового исследования, скорость этих изменений является рекордной за миллионы лет.