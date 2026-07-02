Ученые случайно обнаружили первую кость динозавра из Антарктиды: она 40 лет лежала в ящике

Ученые случайно идентифицировали первую кость динозавра, найденную в Антарктиде / © BBC

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Ученые случайно идентифицировали первую кость динозавра, найденную в Антарктиде. Неприметная с виду окаменелость почти 40 лет пролежала в ящике геологической коллекции Британской антарктической службы в Кембридже.

Об этом говорится в материале BBC.

Образец был обнаружен еще во время раскопок 1985 года на острове Джеймса Росса. Тогда исследователи не смогли точно установить, кому принадлежала кость, потому ее просто отложили на хранение.

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В полевом дневнике геолог Майк Томсон тогда описал находку как "позвонок большой рептилии". Рядом он сделал эскиз окаменелости и отметил, что ее ширина составляет около 10 сантиметров.

Только теперь палеонтологи повторно исследовали образец и установили, что это хвостовая кость титанозавра. К этой группе принадлежали самые большие наземные животные, никогда не жившие на Земле.

Руководитель коллекций Британской антарктической службы доктор Марк Эванс случайно заметил окаменелость среди тысяч образцов, привезенных из антарктических экспедиций.

"Только когда начинаешь задумываться: что же лежит в этом ящике, иногда наталкиваешься на что-то и думаешь: о, это выглядит интересно", - рассказал он.

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Сначала нашедшая кость команда могла считать, что она принадлежала морской рептилии. Однако Эванс заметил, что позвонок больше похож на кость динозавра, и обратился к профессору Полу Барретту из Музея естественной истории.

Барретт подтвердил, что окаменелость имеет характерные признаки титанозавра.

"Только что я это увидел, я понял, с чем имею дело. Было совершенно очевидно, что это титанозавр", - сказал он.

Титанозавры были четвероногими травоядными динозаврами с длинными шеями и хвостами. Самые большие из них достигали более 35 метров в длину и весили около 60 тонн.

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Впрочем, антарктический титанозавр, идентифицированный по этой кости, был значительно меньше. По оценкам ученых, он мог иметь примерно 7 метров в длину.

Палеонтологи предполагают, что это мог быть молодой динозавр или представитель небольшого вида титанозавров.

Это животное жило примерно 82 миллиона лет назад, в позднем меловом периоде. Тогда Антарктида была совсем не похожа на современную ледяную пустыню – ее покрывали густые леса, где растительноядные динозавры могли находить достаточно пищи.

Открытие помогает лучше понять, какова была Антарктида десятки миллионов лет назад и какие животные населяли самые южные экосистемы планеты.

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"Это показывает, что на территории, которую мы сегодня считаем абсолютно непригодной для жизни, когда-то изобиловала жизнь", - объяснил Барретт.

Ученые из Техасского университета в Остине и Корейского центра исследования динозавров обнаружили в Южной Корее остатки нового вида динозавра — Doolysaurus huhmini. Это первая подобная находка в этой стране за последние 15 лет, ведь кости и гнезда динозавров в этом регионе встречаются крайне редко.

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