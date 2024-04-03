Ученые случайно создали эмбрион мыши с шестью лапами и без половых органов – фото

Это может помочь в борьбе с раком.

Ученые случайно создали эмбрион мыши с шестью лапами и без половых органов, показав, как изменения в ДНК могут оказать значительное влияние на развитие.

Об этом пишет Metro.

Команда из Научного института Гюльбенкяна в Оэйраше (Португалия) исследовала, как определенный белок работает на средних стадиях роста эмбриона.

Эмбрионы начинаются как просто пучок одинаковых клеток. По мере своего развития клетки специализируются и начинают формировать разные части тела, как правило, начиная от головы и двигаясь назад к хвосту – даже у людей в первые дни есть хвост, но он исчезает примерно в восемь недель.

Ученые уже знали, что у большинства четвероногих млекопитающих наружные половые органы (пенис или клитор) и задние конечности развиваются из одних и тех же ранних структур.

Ученые создали необычный эмбрион мыши / Фото: Anastasiia Lozovska et al/Nature Communications

Команда под руководством биолога развития Мойзеса Малла сосредоточилась на одном конкретном белке-рецепторе, Tgfbr1.

Этот белок, который официально называется бета-рецептором трансформирующего фактора роста I, участвует в экспрессии генов – по сути, помогая решить, какие из них где активировать, решая, какой должна стать каждая клетка, например, клеткой крови, мышечной тканью или нервной клеткой.

В этом исследовании ученые инактивировали Tgfbr1 в эмбрионах мышей примерно на середине развития, чтобы увидеть, как это влияет на развитие спинного мозга.

Они обнаружили эмбрион, у которого вместо половых органов развились дополнительные конечности, а некоторые органы росли вне тела.

Ученые создали необычный эмбрион мыши / Фото: Anastasiia Lozovska et al/Nature Communications

Похоже, что без этого белка в действие вступали другие гены, предписывающие клеткам расти в ноги, а не в гениталии.

Это было не совсем то, чего ожидала команда. Однако теперь они надеются, что дальнейшие исследования позволят им определить, может ли Tgfbr1 и его родственники влиять на ДНК в других системах, например, при метастатическом раке.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, они отмечают: "Идентификация механизмов и определение того, действуют ли они также в других физиологических и патологических процессах, контролируемых членами семьи [Tgfbr1], может иметь далеко идущие последствия для нашего понимания морфогенетических процессов и болезней" .

Существующие методы лечения рака уже нацелены на ДНК опухолей, а это означает, что лучшее понимание того, как они работают, может помочь создать новые, более эффективные варианты.

Ученые также выясняют, не стоит ли этот белок за загадочным гемипенисом — вилообразным двойным пенисом, который наблюдается у некоторых змей.

Напомним, ученый, заключенный за незаконное создание генетически модифицированных детей, снова будет проводить эксперименты. Китайский ученый вернулся на работу после заключения за создание новорожденных с отредактированным геномом.

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