Ученые смоделировали один из возможных сценариев конца Вселенной

Вселенная может закончиться значительно раньше, чем предполагали ученые

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Ученые смогли воспроизвести ключевой механизм так называемого «распада ложного вакуума» — одного из самых тревожных сценариев в современной теоретической физике. Речь идет о гипотетическом процессе, который в теории может привести к разрушению Вселенной.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Исследователи отмечают, что эксперимент не свидетельствует о приближении «конца света», а только позволяет моделировать фундаментальные квантовые процессы в лабораторных условиях.

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Команда китайских ученых построила одномерное кольцо из высоко возбужденных атомов рубидия-87 Ридберга. Используя лазеры, исследователи искусственно создали два энергетических состояния — «ложный» и «настоящий» вакуум — и смоделировали переход между ними через квантовые флуктуации.

«Мы наблюдали зарождение и расширение настоящих вакуумных пузырьков напрямую. Мы использовали нарушение симметрии для имитации разницы в энергии между ошибочным и настоящим вакуумом», — сказал руководитель исследования Ван Сяо и добавил, что инновация заключалась не в самих лазерных операциях, а в физическом смысле, который им дали в ходе эксперимента.

Исследователи подчеркивают, что их работа не доказывает существование ошибочного вакуума в реальной Вселенной. Она также не позволяет оценить, когда подобный процесс мог бы состояться.

Ученые считают, что Вселенная может умереть гораздо быстрее, чем считалось.

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Ранее группа физиков предложила новый подход к объяснению первых мгновений существования Вселенной, которая может изменить представление о Большом взрыве.

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