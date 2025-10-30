Ученые сняли на видео самую глубоководную рыбу в мире

Самая глубоководная рыба в мире

Ученые впервые сняли на видео рыбу на рекордной глубине 8 336 м в желобе Идзу-Огасавара в Тихом океане, побив предыдущее достижение Марианского желоба. Этот неизвестный вид псевдолипариса (рыбы-слизняка) не только установил новый рекорд, но и поднял вопрос о границах выживания жизни под колоссальным давлением.

Об этом пишет iflscience.com.

В 2023 году ученые впервые задокументировали рыб, обитающих на глубинах более 8 км, и даже зафиксировали их еще ниже. Это открытие не только установило новые рекорды для глубоководных жителей, но и свидетельствует о вероятном приближении к пределу выживания рыб в глубинах океана.

На западной окраине Тихого океана простирается система желобов, которые достигают до 11 тыс. м. Именно здесь Тихоокеанская плита, обычно расположенная на глубине около 4 200 м, погружается под континентальные плиты, образуя чрезвычайно глубокие зоны.

В желобе Идзу-Огасавара исследователи сняли на видео неизвестный вид псевдолипариса (Pseudoliparis) — представителя семейства морских слизней (snailfish) — на рекордной глубине 8 336 м. Этот результат превысил предыдущее достижение — 8 178 м, зафиксированное в Марианском желобе.

Несмотря на то, что Марианский желоб является самым глубоким местом на планете и поэтому наиболее изученным, с биологической точки зрения он не обязательно самый интересный.

«Все думают, что главное в этих желобах — это глубина. Хотя глубина и колоссальное давление, которое она создает, действительно определяют жизнь в этих условиях, это не единственный фактор. Температура также может играть важную роль», — отметил профессор Алан Джемисон из Центра исследований глубокого моря Minderoo-UWA, который возглавлял экспедицию.

Желоб Идзу-Огасавара — самый теплый среди всех океанских впадин, поэтому является более пригодным для жизни. Благодаря высокой биологической активности вод вблизи Японии, где огромное количество органических остатков оседает на дно, здесь формируются значительно более благоприятные условия для развития живых организмов, чем в холодном Марианском желобе.

Как рассказал Джемисон, команда, работавшая на исследовательском судне DSSV Pressure Drop, предположила: более высокая температура воды в желобе Идзу-Огасавара может позволять существам выживать на больших глубинах, поэтому они отправились проверить это предположение на практике.

Результаты превзошли ожидания — исследователи поймали рыбу вида Pseudoliparis belyaevi на глубине 8 022 м, а также сняли на видео другой, еще неизвестный вид того же рода на рекордной отметке 8 336 м (эти кадры видны в первые 15 секунд видео).

«Это опровергает утверждение, что мы ничего не знаем о глубоком море,» — заметил Джемисон.

Ученый также отметил, что, несмотря на то, что воды над Марианским желобом имеют тропическое происхождение, сам желоб значительно холоднее, ведь расположен ближе к Южному океану.

«Антарктида управляет всем этим процессом,» — сказал он.

Холодная, соленая вода погружается на дно вблизи берегов Антарктиды, затем медленно направляется на север, постепенно нагреваясь. Попадая в глубоководные желоба, она наполняет их своими потоками. Когда эта масса воды достигает Идзу-Огасавара, ее температура повышается менее чем на один градус по сравнению с Марианским желобом, но даже такая незначительная разница достаточна, чтобы изменить экосистему.

«Японские желоба — это невероятные места для исследований; они настолько богаты жизнью, даже на самом дне», — сказал Джемисон в своем заявлении.

Поскольку других более теплых желобов подобной глубины не существует, ученый предположил:

«Если кто-то найдет рыбу еще глубже — это будет совсем не намного».

То, что морские слизни (snailfish) смогли приспособиться к глубинам, на которых не выживает ни один другой позвоночный, поражает исследователей. Ведь обычно эти рыбы обитают в прибрежных зонах или устьях рек, а не в пучинах океана.

На таких глубинах небольшие рыбы, длиной 20-25 см, питаются мелкими ракообразными, питающимися остатками, которые постепенно оседают на дно после гибели обитателей поверхностных вод.

«Иногда этим остаткам требуются недели или даже месяцы, чтобы опуститься», — сказал Джемисон.

Но для ракообразных, живущих в темноте, «срок годности» не имеет значения — они формируют полноценную пищевую сеть из всего, что опускается в глубины океана.

К слову, дайвер и подводный фотограф Чарльз Худ случайно встретил у побережья британского Корнуолла редкую глубоководную рыбу, похожую на доисторическое существо. Вероятно, это была затонувшая рыба (Polyprionidae), которая обычно обитает на большой глубине, поэтому ее появление у поверхности является чрезвычайной редкостью.