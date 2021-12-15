Ученые сообщили, как можно повысить эффективность имеющихся COVID-вакцин против "Омикрона"

Ученые сообщили, как можно повысить эффективность имеющихся COVID-вакцин против "Омикрона"

"Омикрон" впоследствии может обогнать по опасности штамм "Дельта".

Бустерная доза вакцин против коронавируса значительно усиливает их действие в борьбе со штаммом "Омикрон".

Об этом со ссылкой на исследование пишет Reuters.

Так, исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH), Гарварда и Массачусетского технологического института протестировали образцы крови людей, которые вакцинировались Moderna , Johnson & Johnson и Pfizer. Ученые обнаружили "низкую или отсутствующую" нейтрализацию антител в варианте с обычной схемой всех трех вакцин – двух уколов вакцины Moderna или Pfizer/BioNTech или одной из однодозовой вакцины J&J.

А вот кровь тех, кто получил бустерную дозу, показала мощную нейтрализацию "Омикрона". Ученые также предположили, что "Омикрон" более заразен, чем предыдущие варианты, которые также вызывают беспокойство, и он может впоследствии обогнать по опасности и штамм "Дельта".

Напомним, ученые из Гонконга доказали бессилие двух самых популярных вакцин против нового варианта вируса "Омикрон". В Pfizer-BioNTech или Coronavac не производится достаточный уровень сывороточных антител.

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