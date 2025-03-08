Ученые составили рейтинг самых красивых пород собак в мире

Самой красивой породой стала шотландская керн-терьер.
Эксперты применили золотую пропорцию красоты, известную еще с древнегреческих времен, для определения самых привлекательных пород собак.
Об этом сообщило издание Dailymail.
По результатам исследования, самой красивой породой стала шотландская керн-терьер с золотым сечением 88,7%
- Керн-терьер — 88,7%
Эта порода из Шотландии имеет идеальные пропорции и выразительное лисье-кисейное лицо. Самый известный представитель — Тото из фильма «Волшебник страны Оз».
- Вест-хайленд-уайт-терьер — 87,5%
Энергичный и независимый, этот шотландский терьер имеет крепкое телосложение и выразительный вид.
- Бордер-колли — 86,7%
Известный своей умственной ловкостью и симметричными чертами, бордер-колли часто используется для выпаса скота.
- Родезийский риджбек — 86,0%
Сильный, мускулистый пес с чрезвычайно симметричной внешностью, родезийский риджбек славится своей выносливостью и элегантностью.
- Валлийский терьер — 85,9%
Усердная и трудолюбивая порода с компактным телосложением и густой бородой, что придает ей особый шарм.
- Веймаранер — 85,6%
Веймаранер, часто называемый «серым призраком», привлекает внимание своей серебристо-серой шерстью и большими бархатными ушами. Сильная и спортивная, эта собака имеет выразительное лицо и является символом немецкого дворянства. Умение веймаранера на точке действительно захватывает дух.
- Толлинг-ретривер — 85,0%
Маленькая канадская порода с лисьими чертами лица и ярким оранжевым мехом, иногда с белыми пятнами, имеет элегантное и встревоженное выражение. Несмотря на свою малую величину, толлеры — энергичные и преданные спутники.
- Итальянская борзая — 84,9%
Эти маленькие собаки с большими глазами и длинной шеей известны своей причудливой высокой походкой. Происходя из Египта, итальянская борзая является не только красивой, но и исторической породой, напоминающей о древних цивилизациях.
- Норфолк терьер — 84,3%
Небольшой, но бесстрашный, норфолк-терьер — это настоящий боевой дух в компактном теле. Хотя эта порода не слишком большая, ее сильная челюсть и отличная выносливость делают ее настоящим охотником среди терьеров.
- Вельш-корги Пемброк — 83,9%
Корги — это милая, компактная собака с характерным выражением лица и стоячими ушами. Из-за удлиненного тела эти собаки иногда имеют проблемы со здоровьем, но их очаровательный вид и королевское происхождение делают их несомненно популярными.
На основе научных исследований, были определены породы собак, которые по результатам исследований являются наименее привлекательным. Одной из таких пород стал ши-тцу с рейтингом в 41,0%. На втором месте — бульмастиф (48,7%), за ним идет французский бульдог (54,3%), бульдог (56,3%) и, наконец, ротвейлер (60,0%).
Раньше мы сообщали, как понять, что ваша собака счастлива.
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