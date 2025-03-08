Ученые составили рейтинг самых красивых пород собак в мире

Эксперты применили золотую пропорцию красоты, известную еще с древнегреческих времен, для определения самых привлекательных пород собак.

Об этом сообщило издание Dailymail.

По результатам исследования, самой красивой породой стала шотландская керн-терьер с золотым сечением 88,7%

Керн-терьер — 88,7%

Эта порода из Шотландии имеет идеальные пропорции и выразительное лисье-кисейное лицо. Самый известный представитель — Тото из фильма «Волшебник страны Оз».

Вест-хайленд-уайт-терьер — 87,5%

Энергичный и независимый, этот шотландский терьер имеет крепкое телосложение и выразительный вид.

Бордер-колли — 86,7%

Известный своей умственной ловкостью и симметричными чертами, бордер-колли часто используется для выпаса скота.

Родезийский риджбек — 86,0%

Сильный, мускулистый пес с чрезвычайно симметричной внешностью, родезийский риджбек славится своей выносливостью и элегантностью.

Валлийский терьер — 85,9%

Усердная и трудолюбивая порода с компактным телосложением и густой бородой, что придает ей особый шарм.

Веймаранер — 85,6%

Веймаранер, часто называемый «серым призраком», привлекает внимание своей серебристо-серой шерстью и большими бархатными ушами. Сильная и спортивная, эта собака имеет выразительное лицо и является символом немецкого дворянства. Умение веймаранера на точке действительно захватывает дух.

Толлинг-ретривер — 85,0%

Маленькая канадская порода с лисьими чертами лица и ярким оранжевым мехом, иногда с белыми пятнами, имеет элегантное и встревоженное выражение. Несмотря на свою малую величину, толлеры — энергичные и преданные спутники.

Итальянская борзая — 84,9%

Эти маленькие собаки с большими глазами и длинной шеей известны своей причудливой высокой походкой. Происходя из Египта, итальянская борзая является не только красивой, но и исторической породой, напоминающей о древних цивилизациях.

Норфолк терьер — 84,3%

Небольшой, но бесстрашный, норфолк-терьер — это настоящий боевой дух в компактном теле. Хотя эта порода не слишком большая, ее сильная челюсть и отличная выносливость делают ее настоящим охотником среди терьеров.

Вельш-корги Пемброк — 83,9%

Корги — это милая, компактная собака с характерным выражением лица и стоячими ушами. Из-за удлиненного тела эти собаки иногда имеют проблемы со здоровьем, но их очаровательный вид и королевское происхождение делают их несомненно популярными.

На основе научных исследований, были определены породы собак, которые по результатам исследований являются наименее привлекательным. Одной из таких пород стал ши-тцу с рейтингом в 41,0%. На втором месте — бульмастиф (48,7%), за ним идет французский бульдог (54,3%), бульдог (56,3%) и, наконец, ротвейлер (60,0%).

Раньше мы сообщали, как понять, что ваша собака счастлива.

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