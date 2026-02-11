Ученые совершили прорыв в технологии, которая способна читать мысли

Технология чтения мыслей / © Credits

Новая разработка в сфере нейротехнологий демонстрирует, что возможность чтения мыслей становится все более реальной. При этом это может происходить, как с согласия человека, так и без его ведома.

Об этом пишет издание Atlantic Council.

Потрясающим достижением в сфере систем, способных связывать человеческий мозг с внешними устройствами, стал семантический декодер, преобразующий электрическую активность мозга в поток текста.

Это устройство анализирует сигналы, снятые с помощью функциональной МРТ, и переводит их во фразы, отражающие мысли человека. Если раньше обучение такой системы занимало почти целый день, то в 2025 году ученые создали версию, которой для этого достаточно одного часа.

Эксперты ожидают, что в этом году инвестиции в нейротехнологии превысят 4 млрд долларов, а дальнейшие разработки могут привести к появлению портативных устройств, способных считывать и интерпретировать мозговую активность.

С одной стороны, перспективы применения этого изобретения огромны. Люди, страдающие болезнью Паркинсона, афазией или последствиями инсульта, смогут общаться без слов. Технология также поможет пациентам с ПТСР, которым трудно описывать пережитое.

В то же время существуют огромные риски из-за угрозы тайного вмешательства в личные мысли. В 2025 году ЮНЕСКО представила первую глобальную концепцию регулирования нейротехнологий, подчеркивая необходимость защиты «психической неприкосновенности».

Как заметил физик и теолог Иен Барбур, любые технологические прорывы одновременно являются освобождением, угрозой и инструментом власти.

