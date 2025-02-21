Ученые совершили шокирующее открытие там, где, по Библии, Моисей разделил Красное море

Ученые, исследующие глубины Красного моря, обнаружили на морском дне естественные ловушки смерти.

Об этом пишет Daily Mail.

Они нашли соляные бассейны на глубине почти 1200 м под поверхностью Акабского залива, которые в 10 раз соленее обычной морской воды, а недостаток кислорода, по сути, убивает все попадающее внутрь живое.

Исследователи предполагают, что эти экстремальные условия имитируют суровые условия ранней Земли, особенно в глубоководной части моря, где, возможно, впервые зародилась жизнь.

Соляные бассейны – редкое явление, только около 40 было обнаружено в Красном море, Средиземном море и недавно названном Американском заливе.

Команда отметила, что бассейны также действуют как геологические капсулы, сохраняя записи о прошлом Акабского залива благодаря ненарушенным отложениям.

Они смогут увидеть информацию о произошедших тысячи лет назад цунами, наводнениях и землетрясениях в регионе.

Соляные бассейны были найдены в регионе Красного моря, где, как считается, Моисей рассек воды, ведя израильтян к Земле Обетованной.

Иллюстрация, как Моисей разделил Красное море / Фото: Getty Images

"Рассольные бассейны NEOM, как мы их называем, расширяют известный географический диапазон рассольных бассейнов Красного моря и представляют собой уникальную среду для сохранения осадочных сигналов региональных климатических и тектонических событий", — отмечают исследователи.

Акабский залив считается загадочным из-за своих уникальных геологических особенностей, в частности экстремальных глубин, вулканической активности и необычных колебаний температуры на глубине.

Это вытянутая полоса Красного моря, отделяющая египетский Синай от Саудовской Аравии, и некоторые эксперты полагают, что именно здесь Моисей разделил воды, ведя израильтян к Земле Обетованной.

Это объясняется тем, что Акабский залив глубже и шире, чем другие регионы Красного моря, что может совпадать с историей Моисея в Книге Исхода.

Библия также рассказывает о том, как израильтяне путешествовали по пустыне, прежде чем добраться до моря, и некоторые маршруты близ Акабы могут соответствовать этому описанию.

Но ученые из Университета Майами раскрыли еще одну загадку, исследуя глубины с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV) в течение шести недель.

Профессор Сэм Перкис сказал: "Нам очень повезло. Открытие состоялось в последние пять минут десятичасового погружения ROV, которое мы могли посвятить этому проекту".

В эти последние минуты ROV заметил "пустынное морское дно, густо затянутое илом", что привело исследователей к соляным бассейнам.

Поскольку этот рассол очень плотный, он находится на дне океана и не может легко смешиваться с окружающей соленой водой.

В местах, где соленая вода поднимается из-под земли, "соляные бассейны" могут образовывать удивительные подводные озера и пруды.

В то время как большинство форм жизни погибает, как только попадает внутрь, ученые заметили, что экстремофильные прокариоты процветают. Это одноклеточные организмы, живущие в экстремальных условиях, таких как высокая температура, давление, соленость, кислотность или радиация.

Команда также нашла сульфатвосстановительные бактерии, превращающие сульфат в энергию. Ученые обнаружили, что эти бактерии настолько снизили уровень сульфатов в Акабском заливе, что соотношение сульфатов к хлоридам в рапе является самым низким, когда-либо зафиксированным в этой местности. Это означает, что бактерии играют немаловажную роль в изменении химического состава воды.

Хотя большинство существ не могут жить в бассейнах, многие из них задерживаются около них, поскольку бактерии создают для них источники пищи. Команда заметила неподалеку угрей, креветок и моллюсков. Команда также считает, что бассейны могут содержать подсказки о жизни других планет, о чем они рассказали в исследовании.

Пуркис рассказал Live Science: "Наше нынешнее понимание состоит в том, что жизнь зародилась на Земле в морских глубинах, почти наверняка в аноксидных – без кислорода – условиях.

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Глубоководные соляные бассейны являются отличным аналогом ранней Земли, и, несмотря на отсутствие кислорода и гиперсоленость, они кишат богатым сообществом так называемых "экстремофильных" микробов.

"Изучение этого сообщества, таким образом, позволяет заглянуть в условия, в которых жизнь впервые появилась на нашей планете, и может помочь в поисках жизни в других "водных мирах" в нашей Солнечной системе и за ее пределами".

Команда взяла образцы керна из бассейнов, представлявших собой "беспрецедентный рекорд прошлых осадков в этом регионе, тянущийся более 1 000 лет, а также записи о землетрясениях и цунами", — сказал Пуркис.

Полученные данные нарисовали картину погодных явлений за последние 1 000 лет, показав, что большие дождевые наводнения "происходят примерно раз в 25 лет, а цунами – примерно раз в 100 лет".

Напомним, ученые нашли тайный "город мертвых", которому более трех тысяч лет. Археологи обнаружили монументальный некрополь.

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