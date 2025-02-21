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Ученые совершили шокирующее открытие там, где, по Библии, Моисей разделил Красное море

Ученые совершили шокирующее открытие там, где, по Библии, Моисей разделил Красное море

Иллюстрация, как Моисей разделил Красное море / Фото: Getty Images

Ученые исследовали глубины с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата.

Ученые, исследующие глубины Красного моря, обнаружили на морском дне естественные ловушки смерти.

Об этом пишет Daily Mail.

Они нашли соляные бассейны на глубине почти 1200 м под поверхностью Акабского залива, которые в 10 раз соленее обычной морской воды, а недостаток кислорода, по сути, убивает все попадающее внутрь живое.

Исследователи предполагают, что эти экстремальные условия имитируют суровые условия ранней Земли, особенно в глубоководной части моря, где, возможно, впервые зародилась жизнь.

Соляные бассейны – редкое явление, только около 40 было обнаружено в Красном море, Средиземном море и недавно названном Американском заливе.

Команда отметила, что бассейны также действуют как геологические капсулы, сохраняя записи о прошлом Акабского залива благодаря ненарушенным отложениям.

Они смогут увидеть информацию о произошедших тысячи лет назад цунами, наводнениях и землетрясениях в регионе.

Соляные бассейны были найдены в регионе Красного моря, где, как считается, Моисей рассек воды, ведя израильтян к Земле Обетованной.

Иллюстрация, как Моисей разделил Красное море / © Getty Images
Иллюстрация, как Моисей разделил Красное море / Фото: Getty Images

"Рассольные бассейны NEOM, как мы их называем, расширяют известный географический диапазон рассольных бассейнов Красного моря и представляют собой уникальную среду для сохранения осадочных сигналов региональных климатических и тектонических событий", — отмечают исследователи.

Акабский залив считается загадочным из-за своих уникальных геологических особенностей, в частности экстремальных глубин, вулканической активности и необычных колебаний температуры на глубине.

Это вытянутая полоса Красного моря, отделяющая египетский Синай от Саудовской Аравии, и некоторые эксперты полагают, что именно здесь Моисей разделил воды, ведя израильтян к Земле Обетованной.

Это объясняется тем, что Акабский залив глубже и шире, чем другие регионы Красного моря, что может совпадать с историей Моисея в Книге Исхода.

Библия также рассказывает о том, как израильтяне путешествовали по пустыне, прежде чем добраться до моря, и некоторые маршруты близ Акабы могут соответствовать этому описанию.

Но ученые из Университета Майами раскрыли еще одну загадку, исследуя глубины с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV) в течение шести недель.

Профессор Сэм Перкис сказал: "Нам очень повезло. Открытие состоялось в последние пять минут десятичасового погружения ROV, которое мы могли посвятить этому проекту".

В эти последние минуты ROV заметил "пустынное морское дно, густо затянутое илом", что привело исследователей к соляным бассейнам.

Поскольку этот рассол очень плотный, он находится на дне океана и не может легко смешиваться с окружающей соленой водой.

В местах, где соленая вода поднимается из-под земли, "соляные бассейны" могут образовывать удивительные подводные озера и пруды.

В то время как большинство форм жизни погибает, как только попадает внутрь, ученые заметили, что экстремофильные прокариоты процветают. Это одноклеточные организмы, живущие в экстремальных условиях, таких как высокая температура, давление, соленость, кислотность или радиация.

Команда также нашла сульфатвосстановительные бактерии, превращающие сульфат в энергию. Ученые обнаружили, что эти бактерии настолько снизили уровень сульфатов в Акабском заливе, что соотношение сульфатов к хлоридам в рапе является самым низким, когда-либо зафиксированным в этой местности. Это означает, что бактерии играют немаловажную роль в изменении химического состава воды.

Хотя большинство существ не могут жить в бассейнах, многие из них задерживаются около них, поскольку бактерии создают для них источники пищи. Команда заметила неподалеку угрей, креветок и моллюсков. Команда также считает, что бассейны могут содержать подсказки о жизни других планет, о чем они рассказали в исследовании.

Пуркис рассказал Live Science: "Наше нынешнее понимание состоит в том, что жизнь зародилась на Земле в морских глубинах, почти наверняка в аноксидных – без кислорода – условиях.

Глубоководные соляные бассейны являются отличным аналогом ранней Земли, и, несмотря на отсутствие кислорода и гиперсоленость, они кишат богатым сообществом так называемых "экстремофильных" микробов.

"Изучение этого сообщества, таким образом, позволяет заглянуть в условия, в которых жизнь впервые появилась на нашей планете, и может помочь в поисках жизни в других "водных мирах" в нашей Солнечной системе и за ее пределами".

Команда взяла образцы керна из бассейнов, представлявших собой "беспрецедентный рекорд прошлых осадков в этом регионе, тянущийся более 1 000 лет, а также записи о землетрясениях и цунами", — сказал Пуркис.

Полученные данные нарисовали картину погодных явлений за последние 1 000 лет, показав, что большие дождевые наводнения "происходят примерно раз в 25 лет, а цунами – примерно раз в 100 лет".

Напомним, ученые нашли тайный "город мертвых", которому более трех тысяч лет. Археологи обнаружили монументальный некрополь.

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