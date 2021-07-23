Ученые советуют увеличить интервал между первой и второй дозами Pfizer для лучшего иммунитета — исследование

Ученые советуют увеличить интервал между первой и второй дозами Pfizer для лучшего иммунитета — исследование

Исследователи считают, что для эффективного действия препарата против штамма "Дельта" нужно увеличить паузу между двумя дозами до 8 недель.

Более долгий интервал между первой и второй дозами вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech помогает организму вырабатывать больше антител, которые борются с инфекцией, в том числе со штаммом "Дельта".

Об этом говорится в исследовании, проведенном группой ученых из Великобритании, передает BBC.

Так, исследователи сравнили иммунные ответы 503 сотрудников Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), которые получили две дозы с различными интервалами в конце 2020 года и в начале 2021-го, когда в мире бушевал штамм "Альфа", впервые обнаруженный в Британии. Уровень антител в крови измеряли через месяц после второй дозы вакцины.

По мнению исследователей, во время распространения штамма "Дельта", оптимальным интервалом между прививками вакциной Pfizer является 8 недель.

Полученные данные свидетельствуют о том, что:

как короткие, так и длительные интервалы дозирования вакцины Pfizer вызвали общий сильный иммунный ответ;

3-недельный промежуток между дозами генерировал меньше антител, которые могут нейтрализовать вирус и останавливать его инфицирования клеток, чем 10-недельный интервал;

тогда как уровень антител опускался после первой дозы, уровень Т-клеток — другого типа иммунных клеток — оставался высоким;

более длительный промежуток между вакцинацией привел к уменьшению Т-клеток в целом, но большей части вспомогательных Т-клеток которые, по мнению исследователей, поддерживают иммунную память.

Эксперты считают, что результаты подтверждают решение Великобритании о продлении интервалов между первой и второй дозой.

Отметим, что согласно общим рекомендациям, прививки вакциной Pfizer/BioNTech нужно делать дважды с интервалом 21-28 дней. К слову, ученые до сих пор точно не знают, как долго длится защита от вируса после полной вакцинации.

Напомним, две дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer или AstraZeneca почти столь же эффективны против более заразного штамма "Дельта", как и против ранее известной мутации "Альфа". Эксперты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых этими вакцинами в Англии.

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