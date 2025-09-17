Ученые создали 3D-карту нашей галактики, которая охватывает более 44 миллиона звезд

Космос / © Associated Press

Европейское космическое агентство (ESA) представило первую в мире 3D-карту нашей галактики, созданную на основе данных миссии Gaia. Карту, охватывающую более 44 миллионов звезд, огромные облака ионизированной пыли и области с высоким уровнем космической энергии, можно «просмотреть» на расстоянии до 4 тысяч световых лет от Солнца — не покидая Земли.

Об этом пишет издание Popular Science.

Как отмечают астрономы, хотя с Земли легко увидеть Млечный Путь, из-за его диаметра в около 100 тысяч световых лет человечество вряд ли когда-нибудь будет наблюдать галактику извне. Однако детальное представление о ее строении стало возможным благодаря работе миссии Gaia с июля 2014 по март 2025 года. Ученые сканировали все доступные звезды и туманности, после чего создали самую точную 3D-карту галактики.

Особую сложность составляли звездные «ясли», скрытые плотными облаками пыли и газа. В то же время астрономы использовали эту пыль на пользу — наблюдая за «экстинкцией» звезд, то есть за количеством света, которое поглощается космической пылью. Это позволило построить объемные модели ионизированного водорода, где высокий уровень ионизации указывает на наличие звезд поблизости.

Кроме более 44 миллионов обычных звезд, карта включает 87 редких звезд O-типа, ярко светящихся в начале своего жизненного цикла и имеющих мощное ультрафиолетовое излучение, которое ионизирует водород вокруг них. «Модели распределения ионизированного газа в местном Млечном Пути ранее не соответствовали наблюдениям других телескопов настолько точно, как наша карта», — заявил соавтор исследования Льюис МакКолум.

По словам астрономов, новая карта уже показала необычные особенности O-звезд и районов их рождения. Некоторые звездные облака раскрылись, образовав гигантские полости, заполненные пылью и газом. «Карта наглядно демонстрирует, как излучение массивных звезд ионизирует окружающее межзвездное пространство и взаимодействует с пылью и газом», — добавила астроном Саша Зигерс.

Карта содержит детальные изображения туманностей Калифорния, Северной Америки, Гама и сверхпузыря Ориона-Эридана. Команда Gaia планирует обновить модель следующими данными, которые должны выйти в декабре 2026 года, что позволит еще больше расширить карту и повысить ее точность.

Напомним, ранее мы писали о том, что с помощью телескопа Джеймса Уэбба ученые обнаружили новый газовый гигант в системе Альфа Центавра, спутники которого могут быть пригодными для жизни.