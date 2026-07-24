Ученые создали дрон, который почти невозможно увидеть: в чем его секрет

Дрон / © earth.com

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Инженеры из США разработали беспилотник, который человеческий глаз почти не способен рассмотреть во время полета. Необычная конструкция использует не камуфляж или прозрачные материалы, а особенности работы человеческого зрения, благодаря чему дрон становится примерно в десять раз менее заметным.

Об этом пишет Earth.com.

Разработку представили инженеры Северо-Западного института. В отличие от традиционных квадрокоптеров, новый беспилотник Phantom Twist имеет только один пропеллер.

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Во время полета он вращается со скоростью от 15 до 25 оборотов в секунду. Поэтому все элементы конструкции постоянно находятся в движении, а глаз не успевает сформировать четкое изображение. В результате дрон превращается в едва заметную полупрозрачную «дымку».

Почему глаз не видит беспилотник

Исследователи использовали хорошо известный эффект размытия движения. Человеческому зрению требуется от 50 до 150 миллисекунд, чтобы сформировать четкое изображение объекта. Если предмет двигается быстрее, его контуры размываются.

В отличие от обычных квадрокоптеров, где вращаются только лопасти, у Phantom Twist вращается почти вся конструкция, поэтому неподвижных деталей практически не остается.

Для создания максимально незаметного беспилотника инженеры использовали компьютерное моделирование.

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Алгоритм проанализировал около 20 тысяч различных конструкций, после чего смоделировал их вид на сотни разных фонов. Система оценивала, как легко человек мог бы заметить каждый из вариантов.

В финальной версии все компоненты разместили так, чтобы во время вращения они не образовывали сплошной темный контур.

Где может понадобиться такая технология

Разработчики считают, что почти невидимый дрон станет полезен для наблюдения за дикой природой, исследования экосистем, мониторинга заповедников, а также инспекции мостов, линий электропередач и другой инфраструктуры.

В то же время технология пока имеет ограничения. В яркую солнечную погоду быстрое вращение может создавать мерцание, замечающее человеческий глаз. Кроме того, беспилотник все еще издает характерный шум двигателя, поэтому инженеры уже работают над созданием более тихой и еще менее заметной версии.

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Напомним, американский стартап Tornyol разрабатывает микродроны с искусственным интеллектом, которые могут самостоятельно находить, преследовать и сбивать комаров в полете. Технология базируется на анализе звука комаров крыльев с помощью микрофонов и ультразвуковых датчиков. По расчетам десять таких дронов смогут контролировать 1 км² территории. Разработчики считают, что это будет эффективнее и безопаснее химических методов борьбы. Первые тесты прошли удачно.

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