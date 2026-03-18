Ученые создали гнездо динозавра в натуральную величину: результаты эксперимента поражают

Исследователи воссоздали условия созревания яиц динозавров

Вопрос о том, как именно птицеобразные, но нелетающие динозавры высиживали свои яйца, долгое время оставался предметом жарких дискуссий. Исследователи из Тайваня предприняли чрезвычайно креативный шаг: они построили полноразмерную модель гнезда и самого динозавра, чтобы проверить все теории на практике.

О результатах этого уникального исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, пишет SciTechDaily.

Воспроизведение доисторического гнезда

Команда выбрала вид Heyuannia huangi — овираптора, жившего примерно 70–66 миллионов лет назад. Этот динозавр достигал около 1,5 метра в длину, весил ориентировочно 20 килограммов и строил полуоткрытые гнезда, где яйца располагались двойным кольцом.

Интересно, что первым автором этого инновационного исследования стал Чунь-Ю Су — к моменту проведения экспериментов он был обычным учеником старшей школы в городе Тайчжун.

Вместе со взрослыми учеными он создал муляж динозавра из пенополистирола, дерева и хлопка. Сами же яйца изготовили из литой смолы, максимально приблизив их к оригиналу, ведь яйца овирапторов не похожи ни на один из современных видов.

Температурные качели и асинхронное вылупление

Исследователи объединили физический эксперимент с компьютерным моделированием теплопередачи и выяснили впечатляющую деталь. Размещение яиц широким кольцом означало, что взрослая особь физически не могла контактировать с каждым из них.

Эксперимент показал, что в холодных условиях яйца во внешнем кольце недополучали тепло от родительского тела — разница температур достигала 6°C. Это могло приводить к асинхронному вылуплению, когда малыши из одной кладки появлялись на свет в разное время. В теплом климате эта разница составляла лишь 0.6°C. Это доказывает, что овирапторы и солнечные лучи выступали своеобразными «спивинкубаторами».

Чем динозавры отличаются от птиц

Большинство современных птиц используют терморегуляторную контактную инкубацию. Для этого нужно выполнить три условия: птица должна затрагивать каждое яйцо, быть главным источником тепла и поддерживать стабильную температуру для всей кладки.

Овирапторы этот "тест" провалили. Их метод высиживания был значительно менее эффективным, чем птичий, однако он стал идеальным эволюционным переходом от закопанных в землю гнезд к полуоткрытым.

«На Тайване нет окаменелостей динозавров, но это не значит, что мы не можем их исследовать. Это настоящее поощрение для всех студентов», — резюмировал старший автор исследования доктор Цзу-Руэй Ян из Национального музея естественных наук Тайваня.

