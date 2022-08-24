Ученые создали карту с участками на Марсе, которые в прошлом были покрыты водой

Сейчас Марс засушливая и непригодная для жизни планета, но миллиарды лет назад на его поверхности была вода.

Ученые из Европейского космического агентства (ESA) создали первую водную карту Марса на основе данных обсерватории Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter NASA. С помощью собранных данных на карте показаны сотни тысяч мест с минеральными отложениями, которые миллиарды лет назад испытывали влияние воды.

Об этом пишет Daily.mail.

Новые данные можно использовать для планирования будущих беспилотных и пилотируемых миссий.

На карте показаны расположение и количество водных минералов на Марсе. Эти минералы происходят из горных пород, которые в прошлом были химически изменены водой и обычно превращены в глины и соли.

Фото: European Space Agency (ESA)

Эта карта показывает, где на Марсе миллиарды лет назад воды было очень много. До появления этой карты ученым было известно лишь про около тысячу мест, где находятся отложения гидратированных минералов. Но на новой карте учёные отметили сотни тысяч таких регионов Красной планеты.

Ученые пока точно не знают, была ли вода на Марсе постоянно, а потом внезапно исчезла или она то появлялась, то исчезала в ранний период истории Марса. Они считают, что вода не могла слишком быстро взять и исчезнуть с поверхности планеты. Скорее всего на Марсе происходили разные геологические процессы, которые еще предстоит изучить.

Напомним, астероид размером больше пирамиды впервые за 100 лет приблизится к Земле.

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