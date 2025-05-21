Ученые создали контейнер для перевозки антиматерии — самого дорогого вещества на Земле

CERN готовится к перевозке антиматерии

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Европейская организация по ядерным исследованиям CERN готовится к перевозке антиматерии. самого дорогого вещества на Земле – по территории ЕС. Для этого создан переносной контейнер, который можно транспортировать грузовиком.

Об этом говорится в материале arstechnica.

Исследование антиматерии — настоящий вызов ученым, отмечает источник, ведь она мгновенно исчезает при контакте с материей. Но в последние годы ситуация изменилась: в CERN выстроили установку, позволяющую создавать и содержать антиматерию, в том числе целые антиатомы, для детального изучения.

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«Проблема в том, что замедляющие антиматерию устройства мешают точным измерениям. Они создают магнитные помехи, влияющие на результаты экспериментов. Ученые решили вынести антиматерию за пределы производственной зоны», — говорится в материале.

Решение — мобильный контейнер для антиматерии. Это устройство длиной 2 метра, поддерживающее надвакуум, сверхпроводящие магниты и специальные батареи и систему охлаждения на жидком гелии. Контейнер монтируется в металлическую раму с креплениями для крана, чтобы его можно было легко перемещать.

Первый тест прошел с протонами. Ученые погрузили контейнер обычными протонами (их легче получить), перевезли его по территории CERN (из Франции в Швейцарию), и проверили работу всех систем. Общее расстояние составило примерно 4 км со скоростью более 40 км/ч.

В будущем это позволит доставлять антиматерию в различные лаборатории Европы для более точных исследований подальше от магнитных помех.

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Что такое антиматерия и сколько она стоит

Напомним, антиматерия — это субстанция, похожая на обычную материю, но с противоположным зарядом. Ее нельзя просто извлечь, а следует создавать вручную, атом за атомом, который может длиться миллиарды лет для получения даже десятой грамма.

Поэтому антиматерия является самым дорогим в мире веществом, стоимость которого оценивается в 62 трлн долларов за грамм.

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