Шведские ученые разработали модель искусственного интеллекта, способного проявлять аутизм у детей до 2 лет с точностью 80%. Целью этого инструмента является облегчение ранней диагностики аутизма и помощь врачам в принятии мер по улучшению развития детей.

Исследование ученых Каролинского института, опубликованное в журнале JAMA Network

Модель, называемая AutMedAI, анализирует 28 различных параметров, таких как проблемы с едой, возраст первой улыбки и уровень коммуникации ребенка. Это поможет врачам быстрее диагностировать аутизм и принять меры по улучшению развития ребенка. Исследование ученых Каролинского института, опубликованное в журнале JAMA Network, подчеркивает потенциал этого инструмента для здравоохранения.

Команда исследователей проанализировала данные около 30 тысяч детей с расстройствами аутичного спектра и без них, используя американскую базу данных SPARK. Для этого они создали четыре независимых программы для анализа 28 параметров без медицинских тестов. Наиболее эффективной оказалась модель под названием AutMedAI.

AutMedAI смогла выявить 80% детей с аутизмом среди 12 тысяч случаев, определив их по признакам, таким как трудности в коммуникации, задержки в развитии и медленное развитие когнитивных навыков.

Шеям Раджагопалан, один из авторов исследования и доцент Каролинского института, отмечает, что результаты их работы имеют большое значение, ведь доказывают возможность выявления аутизма на основе ограниченной и доступной информации.

Ученые отмечают важность раннего выявления аутизма для эффективного вмешательства, что способствует лучшему развитию детей. Шей Раджагопалан добавляет, что этот подход может существенно изменить условия ранней диагностики и вмешательства, что, в свою очередь, значительно улучшит качество жизни многих людей и их семей.

Напомним, эксперт по любви Пол Брансон считает, что искусственный интеллект может существенно облегчить бытовые задачи, часто вызывающие конфликты в семье. Использование технологий ИИ, таких как умные устройства для управления домашними делами, может снизить стресс и недовольство, связанные с повседневными проблемами, например, забытым светом или разбросанными вещами. Исследования показывают, что AI может снижать напряжение в отношениях, предоставляя возможность автоматизации рутинных задач и обеспечивая более эффективное управление домашними обязанностями.

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