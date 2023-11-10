Ученые создали обезьяну-химеру, которая светится зеленым: как она выглядит (фото)

Китайские ученые совершили колоссальный прорыв — создав светящуюся зеленым обезьяну-химеру.

Об этом пишет Mirror.

У животного, которое сравнивают с "монстром Франкенштейна", пальцы цвета лайма и зеленые глаза.

После бесчисленных часов напряженной работы участвовавшие в проекте ученые объявили о "долгожданном рождении" самца примата.

Ученые создали обезьяну, которая светится зеленым / Фото: PA

Исследователи поделились несколькими фотографиями обезьяны, созданной в эмбрионе, в который были введены другие генетически отличающиеся клетки с линии стволовых клеток обезьяны.

Ученые создали обезьяну, которая светится зеленым / Фото: PA

Ученые подтвердили, что разные типы тканей варьируются в диапазоне от 21% до 92%, чтобы достичь внешнего вида пушистого самца. По данным Journal Cell, используя стволовые клетки, модифицированные так, чтобы они светились зеленым, полученные от двух генетически разных эмбрионов одного и того же вида обезьян, учёные достигли того, что раньше не удавалось сделать.

Ученые создали обезьяну, которая светится зеленым / Фото: PA

Руководитель исследования доктор Китайской академии наук (CAS) Чжэн Лю сказал:

"Это исследование не только имеет значение для понимания наивной плюрипотентности у других приматов, в частности человека, но также имеет важное практическое значение для генной инженерии и сохранения видов. В частности, эта работа может помочь нам создать более точные модели обезьян для изучения неврологических заболеваний, а также для других биомедицинских исследований. Частичная человеческая форма жизни, созданная путем помещения кожи человеческого плода в эмбрион обезьяны, является чудом медицинской науки. Однако здесь не обошлось без проблем, поскольку некоторые подвергают сомнению этику проекта".

Напомним, хирурги провели первую в истории пересадку глаза. Подробности уникальной операции и фото.

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