Ученые создали одежду будущего, которая становится толще, когда человек мерзнет
Инновационная одежда самостоятельно охлаждает или утепляет тело.
Ученые разработали инновационную одежду, которая самостоятельно подстраивается под температуру тела человека, обеспечивая комфорт в любых условиях. Речь идет о куртке, которая меняет толщину в зависимости от того, холодно ли человеку или тепло, что делает ее эффективнее обычных теплых вещей.
Об этом пишет издание Science Advances.
Традиционная одежда имеет существенный недостаток: она не реагирует на изменения температуры тела. Когда человек активно двигается и потеет, обычная куртка становится слишком теплой, а когда тело охлаждается — недостаточно теплой. Из-за этого возникает дискомфорт, и люди вынуждены добавлять или снимать слои одежды. Именно эту проблему решила команда исследователей из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики в Китае под руководством Сюцяна Ли, создав куртку с уникальным материалом.
Сердцем разработки стала мембрана из бактериальной целлюлозы, реагирующая на уровень влажности. В холодных и сухих условиях ее толщина составляет 13 миллиметров, обеспечивая тепло. Но когда человек начинает потеть, уровень влажности повышается, и мембрана сжимается до 2 миллиметров, позволяя телу остыть. Благодаря этому одежда автоматически адаптируется к изменениям температуры тела, обеспечивая оптимальный комфорт.
Ученые провели несколько этапов тестирования своей разработки. Сначала они использовали систему, имитирующую человеческую кожу, чтобы проверить терморегуляционные свойства материала в лабораторных условиях. Затем мембрану интегрировали в обычные пуховики и протестировали на людях, которые ходили пешком и ездили на велосипеде.
Результаты оказались впечатляющими: новый материал повышает терморегуляцию одежды на 82,8% по сравнению с традиционным текстилем. Кроме того, он позволяет человеку оставаться в комфорте без температурного стресса в среднем на 7,5 часов в различных климатических условиях — в 20 городах с различными погодными условиями.
Инновационная куртка имеет большой потенциал для практического применения. Ее можно использовать для одежды представителей профессий, которые много времени проводят на улице: курьеров, полицейских, военных, коммунальщиков. Такая одежда поможет уменьшить риски для здоровья, связанные с перегревом или переохлаждением, например обезвоживание, головокружение или резкие перепады температуры.
Впрочем, прежде чем куртка появится в магазинах, ученым еще нужно провести дополнительные исследования ее долговечности и эффективности в экстремальных условиях. Точных сроков выхода на рынок пока нет, но технология уже демонстрирует значительный потенциал для будущих инноваций в сфере одежды.
Эта разработка показывает, что будущее текстиля — за материалами, которые способны реагировать на тело человека, повышая комфорт и безопасность в любых климатических условиях.
