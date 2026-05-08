Ученые создали оружие против вируса, поражающего 95% человечества

У большинства людей инфекция протекает бессимптомно / © Associated Press

Ученые разработали антитела, направленные на два белка на поверхности вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ). Эти белки помогают вирусу получить доступ к B-клеткам человека — типу белых кровяных клеток, играющих центральную роль в иммунной системе.

Об этом сообщает Science Alert.

У большинства людей инфекция протекает бессимптомно или в форме мононуклеоза, но вирус остается в теле навсегда. Ученые связывают его с развитием рассеянного склероза, некоторых видов рака и другими тяжелыми осложнениями. Недавно группа исследователей из Онкологического центра им. Фреда Хатчинсона и Вашингтонского университета представила инновационную разработку, способную изменить ситуацию.

По словам ученых, деактивация белков на поверхности вируса предотвращает заражение им и, вероятно, реактивацию в более позднем возрасте. Исследователи провели эксперименты на мышах с иммунной системой, схожей с человеческой. Одно из антител смогло оградить животных от заражения ВЭБ.

«Поиск человеческих антител, блокирующих заражение наших иммунных клеток вирусом Эпштейна-Барр, оказался особенно сложной задачей, поскольку, в отличие от других вирусов, ВЭБ находит способ связаться почти с каждой из наших B-клеток. Мы решили использовать новые технологии, чтобы попытаться восполнить этот пробел в знаниях, и в итоге сделали важный шаг к блокированию одного из самых распространенных вирусов в мире», — сказал биохимик Эндрю Макгуайр.

