ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
274
Время на прочтение
2 мин

Ученые создали оружие против вируса, поражающего 95% человечества

Ученые достигли важного прорыва в блокировании вируса Эпштейна-Барра — возбудителя, по оценкам, поражающего 95% населения мира и связанного с несколькими видами рака.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
У большинства людей инфекция протекает бессимптомно

У большинства людей инфекция протекает бессимптомно / © Associated Press

Ученые разработали антитела, направленные на два белка на поверхности вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ). Эти белки помогают вирусу получить доступ к B-клеткам человека — типу белых кровяных клеток, играющих центральную роль в иммунной системе.

Об этом сообщает Science Alert.

У большинства людей инфекция протекает бессимптомно или в форме мононуклеоза, но вирус остается в теле навсегда. Ученые связывают его с развитием рассеянного склероза, некоторых видов рака и другими тяжелыми осложнениями. Недавно группа исследователей из Онкологического центра им. Фреда Хатчинсона и Вашингтонского университета представила инновационную разработку, способную изменить ситуацию.

ВЭБ — один из самых распространенных вирусов в мире, по оценкам, он поражает около 95% взрослых. Обычно он не вызывает никаких симптомов, но попав в организм, может остаться в нем пожизненно. Вирус связан с несколькими видами рака, рассеянным склерозом и другими серьезными осложнениями для здоровья. И теперь ученые предложили новый многообещающий метод борьбы с ним.

По словам ученых, деактивация белков на поверхности вируса предотвращает заражение им и, вероятно, реактивацию в более позднем возрасте. Исследователи провели эксперименты на мышах с иммунной системой, схожей с человеческой. Одно из антител смогло оградить животных от заражения ВЭБ.

«Поиск человеческих антител, блокирующих заражение наших иммунных клеток вирусом Эпштейна-Барр, оказался особенно сложной задачей, поскольку, в отличие от других вирусов, ВЭБ находит способ связаться почти с каждой из наших B-клеток. Мы решили использовать новые технологии, чтобы попытаться восполнить этот пробел в знаниях, и в итоге сделали важный шаг к блокированию одного из самых распространенных вирусов в мире», — сказал биохимик Эндрю Макгуайр.

Напомним, у летучих мышей обнаружили убийственный вирус, способный мгновенно проникать в клетки. Исследование показало, что он способен цепляться за клетки в человеческих легких, что создает риск возникновения новой пандемии.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
274
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie