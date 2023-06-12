Ученые создали первого в мире работа, который дышит, потеет и дрожит — фото

Сейчас в мире есть 10 манекенов ANDI, но многие роботы принадлежат производителям спортивной одежды.

Исследователи из Аризонского государственного университета (ASU) усовершенствовали первого работа, который производит тепло, дрожит, ходит и дышит как человек.

Идея состоит в том, что испытательный робот по имени ANDI может лучше помочь учёным понять, как человеческое тело реагирует на теплые волны. Об этом пишет ladbible.com.

Проект Tempe Campus Университета штата Аризона финансировался за счет гранта NSF Major Research Instrumentation Grant, специально созданного компанией ASU Thermetrics.

Высокотехнологичный гаджет способен имитировать целый ряд функций человеческого организма с ошеломляющими 35 разными областями поверхности тела манекена, каждая из которых индивидуально контролируется с помощью датчиков температуры, датчиков теплового потока и пор, которые на самом деле производят пот.

Робот ANDI / Фото: Christopher Goulet/ASU

"Мы пытаемся разработать очень хорошее понимание того, как тепло влияет на человеческое тело, чтобы мы могли количественно разработать вещи для решения этой проблемы. Вы не можете поставить людей в опасные экстремально жаркие ситуации и проверить, что произойдет. Но нам известны ситуации в Долине, когда люди умирают от жары, и мы до сих пор не до конца понимаем, что произошло. ANDI может помочь нам разобраться в этом", — подчеркнула ученый-атмосферник Дженни Ванос, доцент Школы устойчивого развития ASU.

Робот ANDI / Фото: Christopher Goulet/ASU

Эта новость является прорывом, поскольку ANDI является первым тепловым манекеном, который теперь можно использовать на открытом воздухе благодаря уникальному внутреннему каналу охлаждения, чтобы помочь исследователям лучше понять, почему возникает тепловой стресс в организме человека и, в частности, что может сделать жаркую погоду роковой в некоторых случаях.

В настоящее время в мире насчитывается 10 манекенов ANDI. Многие роботы принадлежат производителям спортивной одежды и используются для ее тестирования. Но ANDI ASU — всего одна из двух моделей, которые сейчас используются исследовательскими институтами.

И научный прорыв не останавливается на достигнутом, поскольку этим летом исследователи объединят ANDI с биометеорологическим тепловым роботом ASU по имени MaRTy, чтобы работать вместе и лучше понять механизмы человеческого потоотделения.

Робот ANDI / Фото: Christopher Goulet/ASU

Ариан Миддел, доцент Школы искусств, медиа и инженерии, пояснила: "MaRTy может рассказать нам, как искусственная среда изменяет количество тепла, попадающего на тело, но MaRTy не знает, что происходит внутри тела. MaRTy измеряет окружающую среду, а затем ANDI может поведать нам, как тело может реагировать".

"Мы можем переносить разные модели ИМТ, разные возрастные характеристики и разные заболевания в ANDI", — сказал Анкит Джоши, научный сотрудник ASU, ведущий работу по моделированию и ведущий оператор ANDI. "У больного диабетом терморегуляция отличается от терморегуляции здорового человека. Поэтому мы можем учесть все эти изменения с помощью наших индивидуальных моделей".

Напомним, в Африке найдены наскальные рисунки, оставленные за 100 000 лет до появления Homo Sapiens. Открытие в известняковых пещерах изменяют представления ученых об эволюции человека.

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