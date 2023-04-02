Ученые создали подробную карту Марса: что на ней видно (видео)

На карте видны полярные ледяные шапки, горы и неактивные вулканы, а также остатки древних рек.

Космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов создал подробную карту Марса, показывающую геологические особенности планеты, что видно из орбиты.

Об этом сообщает Space.com.

Карта высокого разрешения может помочь ученым ответить на ряд актуальных вопросов о Марсе, в частности о том, как он стал засушливым и "бесплодным", несмотря на то, что когда-то был богат жидкой водой.

Карту Марса создала группа ученых под руководством Нью-Йоркского университета Абу-Даби (NYUAD) и Центра космической науки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Исследователи использовали данные, собранные с орбиты вокруг Марса Emirates Mars Mission (EMM), также известной как Hope или Al-Amal.

Команда ученых использовала более 300 наблюдений, сделанных в течение одного марсианского года (двух земных). На карте видны полярные ледяные шапки, горы и неактивные вулканы, а также остатки древних рек, озер и долин, которые около 3,5 миллиарда лет назад были переполнены жидкой водой.

Напомним, исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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