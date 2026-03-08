Ученые создали помидор с ароматом попкорна

Помидор / © unsplash.com

Ученые из Китая и Австралии создали генетически модифицированный помидор, обладающий необычным ароматом — он напоминает запах попкорна с масляным привкусом.

Об этом пишет Oddity Central.

Это первый подобный эксперимент, в результате которого помидор начал выделять «приятный аромат, похожий на попкорн».

Помидор (Solanum lycopersicum) является одной из самых распространенных культур в мире. Однако многолетняя селекция, направленная прежде всего на повышение урожайности, устойчивость к болезням и однородность плодов, постепенно привела к уменьшению природного ароматического разнообразия растения. Теперь исследователи пытаются вернуть или даже усилить вкусовые и ароматические свойства с помощью современных биотехнологий.

В центре внимания ученых оказалась молекула 2-ацетил-1-пирролин (2-AP) – именно она отвечает за характерный аромат попкорна, также встречающийся в некоторых сортах ароматного риса.

Исследовательская команда отключила два гена в коммерческом сорте помидоров Alisa Craig, что позволило значительно повысить концентрацию этого ароматического соединения.

Речь идет о генах SlBADH1 и SlBADH2, которые регулируют выработку 2-AP в растении. С помощью технологии редактирования генов CRISPR/Cas9 ученые деактивировали их работу. В результате мутация гена SlBADH2 существенно повысила уровень ароматической молекулы, а угнетение обоих генов увеличило ее концентрацию более чем в четыре раза по сравнению с обычными томатами.

Профессор лаборатории Xianghu в Китае Шэнчунь Сю объяснил, что исследователи проанализировали эталонный геном томатов и обнаружили два гена, потенциально отвечающих за формирование этого аромата. Именно они и были отредактированы с помощью современных генетических технологий.

При этом, по словам ученых, генетические изменения не отразились на ключевых агрономических характеристиках растения. В частности, не изменилось время цветения, высота кустов, вес плодов, а также содержание сахаров, органических кислот и витамина С.

Исследователи убеждены, что их работа открывает новые возможности по улучшению вкуса и аромата помидоров без потери урожайности.

Хотя не всем может понравиться идея помидоров с запахом попкорна, ученые считают, что подобная технология может проложить путь к созданию овощей с индивидуальными вкусовыми профилями. В перспективе это может изменить подход к селекции и даже повлиять на рынок садоводства.

Пока команда работает над тем, чтобы перенести новое ароматическое свойство в коммерческие сорта помидоров. Это может сделать их вкус насыщеннее, повысить популярность среди потребителей и даже увеличить рыночную стоимость продукции.

