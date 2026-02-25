Ученые создали помидоры с ароматом попкорна: что известно о новом сорте

Попкорн / © Credits

Реклама

Китайские ученые с помощью генного редактирования получили помидоры с ароматом, похожим на попкорн с маслом. Новый сорт имеет усиленный запах, но сохраняет урожайность и питательные свойства.

Об этом сообщило издание The independent.

Помидоры — одна из самых распространенных культур в мире. Их ценят за вкус, цвет и универсальность в кулинарии. В то же время именно аромат в значительной степени определяет восприятие плодов и влияет на спрос и цену. После сбора томаты постепенно теряют запах из-за метаболических изменений, происходящих уже вне лозы, а во время транспортировки и хранения эта проблема только усиливается.

Реклама

Исследователи использовали технологию CRISPR/Cas9 для редактирования двух генов — SlBADH1 и SlBADH2. Ранее было установлено, что ген бетаин-альдегиддегидрогеназы 2 (BADH2) связан с регуляцией ароматических соединений. Его блокировка способствует накоплению 2-ацетил-1-пирролина (2-AP) — органического вещества, которое отвечает за характерный запах, подобный попкорну.

По словам автора исследования Шенчуня Сюя, во время экспериментов в сорте AC («Алиса Крейг») был отключен один или оба гена. Результаты показали, что SlBADH2 играет ключевую роль в накоплении 2-AP, однако SlBADH1 также вносит весомый вклад в этот процесс. Выводы обнародованы в журнале Journal of Integrative Agriculture.

Важно, что мутантные линии не продемонстрировали существенных отличий от обычных растений по основным показателям: срокам цветения, высоте, массе плодов, содержанию глюкозы, фруктозы, сахарозы, органических кислот (в частности лимонной и яблочной), а также витамина С. Это означает, что ученым удалось усилить аромат без снижения урожайности или пищевой ценности.

Сейчас исследователи работают над интеграцией этого признака в коммерческие сорта. По их словам, это может сделать их более привлекательными для потребителей — подобно тому, как это произошло с ароматными сортами риса.

Реклама

Напомним, ранее геологи нашли в Канаде воду возрастом 2,6 миллиарда лет, которая сохранилась в изоляции под землей и рассказали, какая она на вкус.