Ученые создали реконструкцию личности могущественного фараона Рамсеса II (фото)

Египетские и английские ученые объединили свои усилия, чтобы создать первую научную реконструкцию личности одного из величайших правителей Древнего мира. Для этого они использовали компьютерную томографию настоящего черепа, чтобы воспроизвести максимально точно черты лица. Ученые решили показать фараона в возрасте 45 лет, а также создали визуальное предположение, как он выглядел бы в возрасте 90 лет. Хотя египтологи точно не знают, в каком возрасте он сошел на престол и эти оценки указывают на то, что он стал фараоном либо в 20, либо в 25 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

"Нам удалось создать действительно живое лицо. Фараон выглядит именно таким, каким, мне кажется, он и был, с ярко выраженным носом и сильной челюстью. Сначала мы имеем дело только с мумией, но когда мы воспроизводим лицо, тем более такого фараона, мы делаем его более человечным, то есть это не просто мертвое лицо мумии", — сказал ученый Салим.

По словам Кэролайн Уилкинсон из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, Великобритания, с помощью 3D-модели черепа фараона и имеющихся анатомических данных удалось получить удивительную реконструкцию лица фараона Рамсеса II.

Фото: The Daily Mail

Фараон Рамсес II был представителем XIX династии и правил Древним Египтом 66 лет с 1279 до 1213 гг. до н.э. Его часто называют Великим и Победителем, ведь за время своего правления он значительно расширил территорию своего государства, а также при его правлении Египет по-настоящему процветал.

Напомним, Кэмпбелл Прайс из Манчестерского университета развенчал древний миф о том, что древние египтяне превращали тела умерших в мумии для их сохранения. Он считает, что эта сложная техника погребения на самом деле была способом превратить умершего человека в приближенное к богам существо и сделать его также божественным.

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